AKB48¾®·ªÍ°Ê¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ ¾åÉÊ¥³¡¼¥Ç¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛAKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä
¾®·ª¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Åß¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç²ñ¾ìÃæ¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
