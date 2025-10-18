ÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈ¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤é¥¹¥é¥êÈþµÓÈäÏª¡ÖÄ¹²á¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×È¿¶ÁÂ³¡¹¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇµÌÚºä46¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤éÈþµÓÈäÏª
Çßß·¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥â¡¼¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£¹â¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÓÄ¹²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤éÈþµÓÈäÏª
¢¡Çßß·ÈþÇÈ¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤éÈþµÓÈäÏª
Çßß·¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥â¡¼¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£¹â¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÓÄ¹²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û