¡¡£´£´°Ì¤Ç½Ð¤¿ÌÚÂ¼ºÌ»Ò¡Ê¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£±¥¤¡¼¥°¥ë¡¢£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Ç¤³¤ÎÆü¥Ù¥¹¥È¤Î£¶£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¤À¤·£±ÈÖ¤Ç£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆñ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤òÄÀ¤á¤ë¡¢£²ÈÖ¤Ç£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢£³ÈÖ¤Ç£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢£´ÈÖ¤È£µÈÖ¤Ç£³¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦£µÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡££¸ÈÖ¤Ï¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥°¥ê¡¼¥ó±¦¥«¥é¡¼¤«¤é£±£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢Á°È¾¤ò£³£°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç»Ä¤ê£±£¶£°¥ä¡¼¥É¤«¤é£¶¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÊü¤Ã¤¿Âè£²ÂÇ¤¬Ä¾ÀÜ¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤·¤Æ¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¼è¡££±£¶ÈÖ¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤·¡¢£¶£´¤Ç¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£µÇ¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î£²£¹ºÐ¡£º£µ¨¤Ï±ÊÊöºé´õ¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢¶âÂô»ÖÆà¡Ê¥¯¥ì¥¹¥³¡Ë¡¢ËÙ¶×²»¡Ê¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤ÈÆ±À¤Âå¤Î£´¿Í¤¬¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÂçÀªÎÏ¤À¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÆ±µéÀ¸¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ËÂ³¤¤¿¤¤¡×¡£
¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤é£¹£¸Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö²«¶âÀ¤Âå¡×¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ê¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡Ë¤é£²£°£°£³Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¡×¤Ê¤É³ÆÀ¤Âå¤Î¸Æ¾Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¡ÖÍ¥¾¡¼Ô¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ï¡ØÀÐ¤³¤íÀ¤Âå¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ëá¤±¤Ð¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤¤Ì¾Á°¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕºÌ¹á¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢¹â¶¶ºÌ²Ú¡Ê¤µ¤ä¤«¡¢¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤È¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡££²£²Ç¯¤Î¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£²¾¡ÌÜ¤Ë¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð£¶£°Âæ¤Ï½Ð¤»¤ë¡£¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£