¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ï·ª¤Î¤³¤È¡×¡Ö¥Þ¥í¥ó¤Ï±Ñ¸ì¤è¡×Á´Éô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª »ØÅ¦¤¹¤ë¤â¡¢¤Ê¤¼¤«»ä¤¬Áí¹¶·â¤ËÁø¤Ã¤Æ¡ª¡©
Í§¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡© ¤½¤ì°ã¤¦¤è¡×¤È»×¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¡¦¥«¥Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬AI¸¡º÷¤Ç¿¿¼Â¤ò¹ð¤²¤¿½Ö´Ö¡¢¾ì¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤È¤Ï¡©
¹âµé¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
·î°ì²ó¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡¢¥Þ¥ÞÍ§5¿Í¤Ç¤Î¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¡£
¤¤¤Ä¤â¥Þ¥¦¥ó¥Èµ¤Ì£¤À¤±¤ÉÍ§Ã£»×¤¤¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤¡¢¹âµé¥¹¥¤ー¥Ä°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤Î°ì¿Í¡¦¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢¹âµé¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò¼êÅÚ»º¤ËÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢ÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¹âµé¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤è¡£¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ã¤Æ·ª¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤è¡×
¤È¡¢ÆÀ°Õ¤²¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ê¤µ¤ó¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢°ã¤¦¤è¡£»³¤ÎÌ¾Á°¤À¤è¡×
·ªÏÀÁè
¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¤½¤¦ÄûÀµ¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¹²¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë
¡Ö¤¢¤Ã¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¡ª ±Ñ¸ì¤À¤È¥Þ¥í¥ó¤Í¡¢¥Þ¥í¥ó¡ª¡×
Â¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤â°ìÀÆ¤ËÆ±Ä´¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢·ª¤Ï¥Þ¥í¥ó¤è¡×
¡Ö¥Þ¥í¥ó¤è¤Í～¡×
¤Ç¤â¥«¥Ê¤µ¤ó¤Ï°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥í¥ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ï¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤À¤è¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨ー¡¢¥«¥Ê¤Á¤ã¤óÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¥Þ¥í¥ó¤¬±Ñ¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö³¤³°¤«¤Ö¤ì¤·¤¹¤®¤è¡×
4ÂÐ1¤Î¾õ¶·¤Ë¡£ ¥«¥Ê¤µ¤ó¤Ï¶»¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤éAI¤Ç
¡Ö¤¸¤ã¤¢AI¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡©¡×
¥«¥Ê¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë
¡ÖÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤É¤¦¤»¡¢¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¤ë¤«¤é¡×
¸¡º÷·ë²Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡£
Á´°÷¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ï»³¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡ÖÇò¤¤»³¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¥Þ¥í¥ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡£±Ñ¸ì¤Ï¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡£
¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬Àµ¤·¤¤¡£Á´°÷¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·ー¥ó¡Ä¡Ä¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤¬¾Ð¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ²¡¹¤È´Ö°ã¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Í¡×
¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬³¤³°¹¥¤¤Ê¤À¤±¤¢¤ë¤ï¡×
¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤ë´Ø·¸
¸åÆü¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤¬¥«¥Ê¤µ¤ó¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×
´°àú¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡£¤¤¤Ä¤â¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ÎÆü¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë´Ø·¸¤³¤½¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
