56歳、腹筋はバッキバキ！有酸素運動の“呪縛”から解放された ジェニファー・アニストンがトレーナーに感謝
子役出身で人気ドラマ「フレンズ」で知られる女優のジェニファー・アニストン（56）が、年齢を重ねた今、自分の体に「もっと優しく」なったという。
【写真】56歳、腹筋バキバキ＆上腕モリッ トレーニングの成果ありあり！
「ピープル」誌のインタビューで、ジェニファーは「今の自分の身体の状態をちゃんと尊重することが大事なの。年齢を重ねるにつれて、それがずっと上手になったわ」と語っている。特に効果を感じているのは筋力トレーニングだといい、「見た目にも気持ち的にも、いちばん大きな変化をもたらしてくれた」と振り返る。また「身体について学ぶことで、思っていた以上に強くなれた」とも語っている。
トレーナーのダニ・コールマン氏からは、運動に関する大切な教えも受けたという。「以前は運動っていうのは、45分から1時間汗をかくことだと思ってた。部屋の中を走り回ったり、エアロビをしたり、トレッドミルで走ったり…45分の有酸素運動。そうじゃなきゃ意味がないって。でも、それが間違いだったって知ることができて本当に感謝してる」と語り、過去の思い込みから解放されたことを明かした。
（BANG Media International／よろず～ニュース）