¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛµÜÀ¤Î°Ìï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÏ¢Â³¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤º¤Ã¤³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡µÜÀ¤¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖUnbreakable¡×¡ÖMs.Playlist¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤º¤Ã¤³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢´é¤òÀÖ¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤â¡ÖSTAY UP¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¤¥ä¥â¥Ë¤¬Íí¤Þ¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¡£¤Û¤É¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥×¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
M1 Unbreakable
M2 Ms.Playlist
M3 STAY UP
