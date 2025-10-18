¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¾ú¤·½Ð¤¹°µ´¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥ê¤ÇÂ¸ºß´¶
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÎ®ÀÐ¤Ç¤¹⋯¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤¿°æ¾åÏÂ
¡¡°æ¾å¤Ï¡Ø2nd SHOW¡Ù¤Î¡Örienda¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢½©Åß¤Î¥à¡¼¥É¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Áõ¤¤¤Ï¡¢¾åÉÊ¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÎ©¤Ä¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
