¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦¡õ¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó»á¡¡33Ç¯Á°¤ÎÌóÂ«¤¬º£Ç¯¼Â¸½¡¡¡Ö¼¡¤â33Ç¯¸å¡×¤ÈºÆ¤ÓÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦¡Ê64¡Ë¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó»á¡Ê67¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¶¦Ãøºî¡Ö¸«Ê©µ¡¡»°½½»°Ç¯¸å¤ÎÌóÂ«¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡1992Ç¯¤ËÊ©Áü¹¥¤¤Î2¿Í¤¬»Ï¤á¤¿¡Ö¸«Ê©µ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·´©¡£Åö½é¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¡Ö33Ç¯¸å¤Î3·î3Æü¡¢3»þ33Ê¬¤Ë»°½½»°´ÖÆ²¤ÎÁ°¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤¬º£Ç¯¡¢µþÅÔ¡¦»°½½»°´ÖÆ²¤Ç¼Â¸½¡£º£ºî¤Ï¤½¤ÎºÆ²ñ¤Î½Ö´Ö¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÇ¿·¤Î¸«Ê©Î¹¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ß¤¦¤é»á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»¼é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤ÎÌóÂ«¤¬¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡Ö¼¡¤â33Ç¯¸å¡×¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÆ¤Ó»°½½»°´ÖÆ²¤Ç¤¤¤È¤¦¤È²ñ¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏAI¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¤â¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¤·¤ÆÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ33Ç¯¸å¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¸Ç¤¤ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤¬Ê©¤ò¸«¤ë¾å¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö1¿Í¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¡£¡Ö1¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤È°Å¤¤È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢2¿Í¤Ç¹Ô¤±¤Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤ë¡£1¿Í¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤é¤â¤¦1¿Í¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡×¤È¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅÁ¤¨¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£