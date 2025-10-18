¡ÖÈà¤ÎÄìÎÏ¡×Ãæ±û³Ø±¡Âç¤Î¶áÅÄÍÛÏ©¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ÎÎÏÁö¡¡ÀîºêÍ¦Æó´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¡¡Âç¥¨¡¼¥¹¤¬Â´¶È¤â¸÷¤ëÂ¸ºß´¶
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÍ½Áª²ñ(18Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡ÁÎ©Àî»Ô³¹ÃÏ¡Á¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à)
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç¤¬¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜÁª½Ð¾ì¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÀîºêÍ¦Æó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3°Ì°ÊÆâ¤¬Èà¤é¤¬ÌÜÉ¸(¤È¤·¤Æ)·Ç¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¤ÎµÈÅÄÎé»ÖÁª¼ê¤¬Â´¶È¡£Âç»ö¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢1»þ´Ö2Ê¬4ÉÃ¤ÈÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ÎÁö¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¶áÅÄÍÛÏ©(¤³¤ó¤À¤Ò¤í)Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡ØµîÇ¯¤ÎµÈÅÄÎé»Ö¤µ¤ó¤ÎÅ¨¤ò¤È¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ÆÈà¤ÎÄìÎÏ¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª²ñ1°ÌÄÌ²á¤ÇËÜÁª½Ð¾ì·èÄê¤â¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Çµ¤¤òÈ´¤¯¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àîºê´ÆÆÄ¡£ËÜÁª¤Ø¤à¤±¡ÖÍ½Áª²ñ¤ÈËÜÁª¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¡£ËÜÁª»ÅÍÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1°ÌÆÍÇË¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÈÅÄÎé»Ö¤µ¤óÈ´¤¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·êËä¤á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ËÜÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²áµî2²óÁö¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤â²ù¤·¤¤»×¤¤½Ð¡£ºÇ¸å¤¯¤é¤¤¤ÏÁ´°÷¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶áÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î½¸ÃÄ¤Ç¸ø±à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£µë¿å¤Î¤È¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£