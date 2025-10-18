STRATO¼Ò¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡×²óÅú¤ÎNHK¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¾å¤«¤éÌÜÀþ¡©¡×ÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê
¡¡10·î16Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿NHK¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤¬Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡Ä°ìÈÌ½÷À¤ÈÍí¤àSTARTO¼Ò¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë
STARTO¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑ¤Ï
¡¡NHK¤Ï14Æü¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤ÈÈ¯É½¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î»Ê²ñ¤Ë¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î4Ì¾¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÂ³Åê¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½éµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡½´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢NHK¤Ï2023Ç¯9·î¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·µ¬µ¯ÍÑ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤ÏºÆ³«¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤È2Ç¯Â³¤±¤Æµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤àSTARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤ÇA¤§¡ªgroup¤Î½Ð±é¤¬²ò¶Ø¡£´Ø·¸½¤Éü¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÈÇò¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡»³Ì¾¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î³èÌö¡¢À¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤¦¤«¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ò¤â¤È¤Ëº£¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁª¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÁª¹Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Á¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Êý¤¬Á´°÷½Ð¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×Ë¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯¡Ä
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÁª¹Í¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ê¤Î¡Õ
¡Ô¹ÈÇò¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥«¥¦¥³¥ó¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎYouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡Ô¤½¤â¤½¤â¥¹¥Î¤Ë¤ÏµîÇ¯ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡Ôº£¤µ¤éNHK¤«¤éÀ¼¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¿Í¤ËÈó¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢NHK¤¬°ìÀÆ¤ËSTARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡ÔÍýÉÔ¿Ô¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¡Õ¤È´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¹ÈÇò¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Îµ÷Î¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤â½¼¼Â¡£²¿¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÇ¯±Û¤·¤ÎÄêÈÖ¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¡Ô¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤Ëµ±¤±¤ë¡Õ¤È¹Í¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¢¥¤¥É¥ë»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¡£¤½¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¡¢STARTO¼Ò¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï²Ã¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£