¤¦¤É¤óÅ¹ÁÏ¶È¼Ô¡¦¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¡¡Íò¡¦ÁêÍÕ¤Ë»×¤ï¤º°®¼ê¡¡¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼Éü³è¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ê¥º¥à¡×¤Î¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¡Ê56¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡×¡ÊÅÚÍË¸å4¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¤¦¤É¤óÅ¹¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÉü³è¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÏÅÏÊÕ¤¢¤Ä¤à¡Ê·Ë»°ÅÙ¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¸å¡¢12Ç¯¤Ë¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤óÅ¹¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤ò³«¶È¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÎ©¾ì¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ´¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¤¬Éü³è¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡È´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤ò¼Â»Ü¡£Íò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤Ï¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¤Ë¥³¡¼¥ó¤«¤ÍÈ¤²¤¬¤Î¤Ã¤¿¡Ö¥³¡¼¥ó¤«¤ÍÈ¤²¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡×¤À¤ÈÍ½ÁÛ¡£¸«»öÀµ²ò¤È¤Ê¤ê¡¢»³²¼¤Ï¡Ö¥¤¥§¡¼¥¤¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¾Ò²ð¤òµÇ°¤·¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î¡ÈÉü³è¡É¤¬·èÄê¡£º£·î19Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥±Ãæ¤ËÆÍÇ¡Éü¹ï¤¬·èÄê¤·¡¢»³²¼¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ªÁêÍÕ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêÍÕ¤È°®¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£