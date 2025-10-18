Èè¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡È¸ä³Ú¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¸»ú¡É¤¹¤éÆÉ¤á¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÇ¤Ï¤¤¤±¤ë¡£ÈèÊÀ¤¹¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ö¥Í¥³ÍÍ¡×¤ÎÌþ¤·¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
µ¤Ê¬¤¬¾è¤Ã¤¿»þ¤À¤±µ¤¤Þ¤Þ¤Ë´Å¤¨¡¢ÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤Î¤¬Ç¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ìµ¸À¤Î¡Ö¥Í¥³°µ¡×¤Ë´°ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£
¡Øº£Æü¤â¥Í¥³ÍÍ¤Î°µ¤¬¶¯¤¤¡Ù¡Ê¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤ÎÆü¾ï¤ä¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÊÇ¤Î¿´Íý¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿ÇÌ¡²è¤À¡£
¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤º¡¢ÌÜÎÏ¤äÂÖÅÙ¤Ç»ô¤¤¼ç¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡Ö¥Í¥³°µ¡×¡£ËÜºî¤Çºî¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤¦ÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ì¡²è¤Ç¤ÏÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¡Ë¡§¤¦¡¼¤ó¡Ä¡£³¨¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ë¤Ï¥¥¸¥Í¥³ÍÍ¤ÎÃ¦Áö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤Ä¹ÊÔ¤Î½ñ¤²¼¤í¤·ºî¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë½Å¤¯¤Æ¿¼¤¤°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¦¥ë¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¡§Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¿´¼Ô¤¹¤®¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î½ñ¤²¼¤í¤·ºî¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ÊÔ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤â¤¦¤Ê¤Ë¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢À©ºîÃæ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¿§¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¡§ËÜºî¤ÏÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯¤Æ³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬Ê¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Í¥³¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤ÏÈè¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢¸ä³Ú¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¸»ú¤¹¤éÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
古川雄嗣