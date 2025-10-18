¡Ö±Ê±ó¤Ë¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×20Ç¯´ÖÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥Þ¥À¥à¿®»Ò¡Ê73¡Ë¡¢ËèÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¾×·â
¡¡¥Þ¥À¥à¥·¥ó¥³¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿®»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬50Âå¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÈäÏª¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤±¿Æ°ÎÌ¤¬MEGUMI¤é¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¥Þ¥À¥à¿®»Ò¡Ê73¡Ë¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È&±¿Æ°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#7¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤ÏÂçÂô¤¢¤«¤Í¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇ¯´ÖÇä¾å50²¯±ß°Ê¾å¤Î¡Ö¥Þ¥À¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×À¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¥Þ¥À¥à¿®»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Î½ª³è¤ËÌ©Ãå¡£¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¶äºÂ¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤¿¿®»Ò¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿MEGUMI¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡73ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢Ä«¤ÏÉô²°¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ÎÁÇ¿¶¤ê¡¢¿À¸Í¤ÎÀä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò¼êÂ¤Ç»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¶Ú¥È¥ì¤ò¤³¤Ê¤·¡¢MEGUMI¤Ï¡ÖÂ¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Ë¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ìËº¤ì¤¿¤é½÷¤Ï¥¢¥«¥ó¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ50Âå¤Îº¢¤«¤éÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï19ºÐÇ¯²¼¤Î¥¤¥±¥á¥óÉ×¡¦¹¬¼£¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤ÈÉ×ÉØÂ·¤Ã¤ÆÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤â¡£
¡¡¿©»ö¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÁÍý¤Ë¤ÏÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¹¬¼£¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¡¢¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£