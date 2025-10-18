Ä«¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¸¤¢ª¿´ÇÛ¤ÇÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÄÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÂÌ¾¡Ù¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í½¸¤Þ¤ë¡Ö½Å¾É¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤¦¤Á¤â¤Ç¤¹£÷¡×
ËèÆü¤Î¤ª»¶Êâ¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¥Ò¥ó¥Ò¥ó¤ÈÌÄ¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤âÉ¡¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÆÍ¤¯°¦¸¤¡Ä¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¹ÔÆ°¤ò¿´ÇÛ¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç64Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.2Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§Ä«¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¸¤¢ª¿´ÇÛ¤ÇÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÄÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÂÌ¾¡Ù¡Û
Ä«¤«¤é¥Ò¥ó¥Ò¥óÌÄ¤¤¤ÆÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¸¤¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@RUby0522dog¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸î¸¤¡Ö¥ë¥Óー¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ«¤Î¤ª»¶Êâ¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥íー¥Úー¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÉ¡¤ÇÆÍ¤¤Ê¤¬¤é¥Ò¥ó¥Ò¥ó¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ë¥Óー¤Á¤ã¤ó¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¹ÔÆ°¤ò¿´ÇÛ¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤È¡Ä
¤É¤³¤«ÂÎÄ´¤Ç¤â°¤¤¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë¿Ç»¡¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È¡Ø´Å¤¨¤óÉÂ¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤ÏÛ¹Í«¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤ì¤Ï±Ê±ó¤Ë¼£¤é¤Ê¤¤ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¤Û¤Ã¤³¤êÏÂ¤Þ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê½Å¾É¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÈÆ±¤¸ÉÂµ¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö½èÊýäµ¤Ï¤¿¤Ã¤×¤êÉï¤Ç¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÉÂ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¹½¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸µÌî¸¤¤Î½÷¤Î»Ò
¸½ºß¡¢8ºÐ¤Î¥ë¥Óー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»Ò¸¤¤Îº¢¤Ë»³Ãæ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¸µÌî¸¤¡£»ÜÀß¤Ç4Ç¯¤Î·îÆü¤ò²á¤´¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤¨¤óÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ê¤Û¤É»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤¹¥ë¥Óー¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@RUby0522dog¡×¤µ¤Þ
