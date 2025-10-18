¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ì¾Êª½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì»Ñ¤ò¸ø³«¡¡¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤«¤é¹ë²÷¤Ë¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤òÍá¤Ó¤ë¡Ö²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤«¤é¡ª¡×
¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤âÂÎÅö¤¿¤ê¼èºà¤ò´º¹Ô(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤Î½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ10·î17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥°¥é¥¹¥Î¡¼Áª¼ê¤ËÇ®¿´¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤Î¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò5¡Ý1¤È²¼¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡17Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖÅê¼ê¡¦·óDH¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬7²óÅÓÃæ2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï1»î¹ç3È¯¤ÎÎ¥¤ì¶È¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¾ï¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ø¤ÎÇ®¿´¤Ê¼èºà¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Öat first its allfun&games then its SEVERE BRAEIN omg BUT whatev,theboysare NL CHAMPS!!!!!¡×¡ÊºÇ½é¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡ª¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÈà¤é¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é!!!!!¡Ë¤Èµ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥àT¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢²¼¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥º¥Ü¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ë¹ë²÷¤Ë¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¤¤Æº£²ó¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤Çº£µ¨¤¹¤Ç¤Ë4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤â¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ¨Àá¤â¿Ê¤ß¡¢¤ä¤ä²á¹ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤ò¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]