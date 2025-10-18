1st Live 2025¡ÖLiving Streak¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÀéÍÕæÆÌé¤¬¤½¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÂç¸ø³«¡ª
¡Ö¥²¡¼¥»¥ó¾¯½÷¤È°ÛÊ¸²½¸òÎ®¡×¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×¡ÖÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥àºîÉÊ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¡¦ÀéÍÕæÆÌé¡£2024Ç¯1·î17Æü¤«¤é¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤äÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStreak¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÀéÍÕæÆÌé1st Live 2025¡ÖLiving Streak¡×TOKYO INTERNATIONAL FORUM¡×¤ò9·î13Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ë¤Æ¡¢Á´¶Ê¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÆÈÀêÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖBrightness¡×¤ÈÀéÍÕ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤âÌ³¤á¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡×¤Î»£¤ê²¼¤í¤·ÆÃÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¡õÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õÉñÂæÎ¢¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¡£º£²ó¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀéÍÕ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÆü¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥Ð¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½éÆü¤Î¥ê¥Ï¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Ð¥ó¥É¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¶Ê¤â¤¹¤´¤¯À¸¤À¸¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤¨¤¿·Ê¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö1¶ÊÌÜ¤Î¡ØBrightness¡Ù¤Ç¡¢µÒÀÊ¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Ø¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤¤¤¯¤é½Å¤Í¤Æ¤â¡¢³§¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËµÒÀÊ¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìÈÖ¥ê¥¢¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£2³¬ÀÊ¤È3³¬ÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«±éÁ°¤Ë²ñ¾ì¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç°ì±þ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2³¬¡¢¤½¤·¤Æ3³¬¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤â³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸«¤¨¤ë¼«Ê¬¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¸åÈ¾¥Ñ¡¼¥È¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢ËÍ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø³ëÆ£¤«¤éÈ´¤±¤Æ¸÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ò¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹õ°ì¿§¤Î°áÁõ¤«¤éÁ´¿ÈÇò¤¤°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤µ¤à¤³¤È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉ½¸½¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Á°È¾¤ÇÆÏ¤±¤¿³Ú¶Ê¤ÇÎ¯¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤ò¡¢¤³¤³¤ÇÈ¯»¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¹¤´¤¯¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¡¢TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç1st¥é¥¤¥Ö¤¬Á´¶Ê¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢»£¤ê²¼¤í¤·ÆÃÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤äÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¥é¥¤¥ÖÁ°¸å¤Î´¶¾ð¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡ØLiving Streak¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¡¢ËÍ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¿´¶¯¤¤»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤â¡¢1st¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£²ó¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µÕ¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±éÁÕ¤Î¤ß¤¬±ÇÁü¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤³¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÀéÍÕæÆÌé¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÌîË¾¤Ï¡©
¡Öº£²ó¤Î¶õµ¤´¶¤ä¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌîË¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ÈÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¡Ö°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤1st¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿Êý¤â¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÂ¼¼Â¹á¡¡
»£±Æ¡áÈÖÀµ¤·¤ª¤ê
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
ÀéÍÕæÆÌé 1st Live 2025¡ÖLiving Streak¡×TOKYO INTERNATIONAL FORUM
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)20¡§00¡Á¤Û¤«
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£±
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£