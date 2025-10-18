¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÝ¯ºä46¼é²°ÎïÆà¡¢Åß¥³¡¼¥Ç¤Ç¡È°µÅÝÅªÈþ¡É¡¡¤¢¤¶¤È¤µÁ´³«¤ÎÅê¤²¥¥Ã¥¹¤âÈäÏª
¡¡Ý¯ºä46¤Î¼é²°ÎïÆà¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤!?¥¥å¡¼¥È¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼é²°ÎïÆà
¡¡¼é²°¤Ï¡Ø2nd SHOW¡Ù¤Î¡Ödazzlin¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£°ìÂÁá¤¤Åß¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤â¤³¤â¤³¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë»ç¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢Åß¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤ÊÅê¤²¥¥Ã¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò°ìµ¤¤ËÃ¥¤Ã¤¿¡£¼é²°¤é¤·¤¯¤¢¤¶¤È¤µÁ´³«¤ÎÉ½¾ð¤È»ÅÁð¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
