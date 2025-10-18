¡Ö¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¡ÈYouTube»£±Æ¥Ç¡¼¥È¡ÉÊó¹ð¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×2¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ï10·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡õ½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×2¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤ÇËÜÅö¤ËÆ´¤ì¡×¡ÖÅ·»È¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÌþ¤·¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖYouTube»£±Æ¥Ç¡¼¥È¡¡¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó»£±Æ¥×¥í¤¹¤®¤Æ²Ä°¦¤¯»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¶áÆü¥¤¥ó¥¹¥¿ºÜ¤»¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢15Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À2¿Í¤¬ËË¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤Á¤ó¡©¤µ¤È¤â¤ß¡©¥È¥â¥·¥²¡©¤É¤ì¤¬¤¹¤¡©¾Ð¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°¦¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤³Ý¤±¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡©ÈÄÌî¤µ¤ó¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤È½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤¬Ìë·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»¶Êâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¾ìÌÌ¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
