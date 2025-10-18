Cocomi¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¡¡°¦¸¤¤ª½Ð·Þ¤¨¤Î¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÄ¶¥ß¥Ë¤ÎÈþµÓ¥Á¥é¥ê
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Âð¤Ç°¦¸¤¤¿¤Á¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¸¤¤ò¥Ï¥°¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÎÐ¿§¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥³¡¼¥Á¡£¡ÖThank you @coach @coach_japan for the cute bag¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÁÄÊì¡Ë¡×¤ÈÁÄÊì»£±Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Cocomi¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¡£É×ºÊ¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤Ë·ëº§¤·¡¢01Ç¯5·î¤ËCocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£