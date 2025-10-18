Ã«ÈË¸µ¿®»á¡¡µð¿Í¡¦À¶¸¶¤ÈÂçËâ¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¤Î¹¥Å¨¼êÂÐ·è¡ÈÇú¾ÐÎ¢ÏÃ¡É¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ü¥½¥Ü¥½¥Ü¥½¥Ü¥½¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¡Ê54¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤¬²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿1997Ç¯¤ËÀ¾Éð¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êá¼êÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿ÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤âÀ¶¸¶¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£À¾Éð»þÂå¡¢¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£¹â¹»»þÂå¤â¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÍè¤ÆÆ±¤¸¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡×
¡¡Åö»þ¤Ï¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÎ®Àï¤â¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¿¿·õ¾¡Éé¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¡£
¡¡À¶¸¶»á¤Ï¡¢Ã«ÈË»á¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡È¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡É¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ê57¡Ë¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡Öº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ò²¿¤È¤«ÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¸¶¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Í¡¢Ãç¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ïº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÇÀäÂÐ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¶¸¶¤µ¤ó¤ÏÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Ç¡ÈÀäÂÐº´¡¹ÌÚ¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë»þ¤ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿À¶¸¶¤Î¸ý¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Êá¼ê¡¦Ã«ÈË¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ü¥½¥Ü¥½¥Ü¥½¥Ü¥½¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£²¿¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¯¸«¤ë¤È¡È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸ý¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸ý¤ÎÆ°¤¤¬¡È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ä¡É¡£¤³¤Î¿Í¡¢¤½¤ì¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÀµÄ¾¤Ê¤ó¤Ç¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçËâ¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢150¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾µå¤òÅê¤²¤ë»þ¤ÈÆ±¤¸ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Ç¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ëÅÁ²È¤ÎÊõÅá¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤è¤Ã¤Ý¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Þ¡¢ÊÑ²½µå¹¶¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¹¶¤á¤Ç¤¹¤è¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÃ«ÈË»á¤À¤Ã¤¿¡£