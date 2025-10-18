¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÈï³²Áê¼¡¤°¡¡·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®
18Æü¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¡Ö¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥±¥¬¤ò¤·¤¿64ºÐÃËÀ¤ÎºÊ¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î2»þ´ÖÈ¾¸å¡¢Æ±¤¸¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤À¤Ã¤¿76ºÐ½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ·Ú½ý¤ò¤ª¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï¤Þ¤ÀÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤ÏÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢¸ÍÄù¤Þ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£