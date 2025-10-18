À³Ê¤â¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©¤Û¤ÜÆ±´ü¤Î¡ÚÃæÀî¹ÈÍÕ¡ßËÌÎ¤Î°¡Û¤Ë¤è¤ëµ¡´Ø½Æ¥È¡¼¥¯♡
Ray㋲¤¿¤Á¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤âÃç¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ç¯Îá¤Ï9¸Ä¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¤Û¤ÜÆ±´ü¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¤Î¤¢¤¦ÃæÀî¹ÈÍÕ¤ÈËÌÎ¤Î°¤Ë¸ì¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À³Ê¤â¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Î2¿Í¤Ë¤´ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
µ¤¤Î¤¢¤¦2¿Í¤Îµ¡´Ø½Æ¥È¡¼¥¯♡ ¡Ú¤¯¤ì¤Ï¡ß¤ë¤¦¡Û
¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö½éÂÐÌÌ¤«¤é¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤Æ¤¿♡¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¤¬½é¤á¤Æ¸ì¤ê¤¢¤¤ ¡£¿·¿ÍRay㋲¤È¤·¤Æ¤ÎÇº¤ß¤äÌÜÉ¸¤Ç¤â¶¦ÌÄ¤·¡¢¥È¡¼¥¯Ãæ¤ËÃç¤Î¤è¤µ¤¬²ÃÂ®¡ª
±¦¤«¤é¡¢ËÌÎ¤Î°¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡£
¤Û¤ÜÆ±´ü¡£¿´¤òµö¤»¤ëÂ¸ºß¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª
ÃæÀî¹ÈÍÕ¡Ê°Ê²¼¡¢¹ÈÍÕ¡Ë¡§¡Ö¤Þ¤À»£±Æ¤Ï¿ô²ó¤·¤«°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÁ°2¿ÍÁÈ¤ß¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Ã¤È°ì ½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê¥³¤«¤â¡Ä¡Ä¡¢¤¤Ã¤È»ä¤È»÷¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ËÌÎ¤Î°¡Ê°Ê²¼¡¢Î°¡Ë¡§¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤â½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÁêÀ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¹ÈÍÕ¡§¡Öº£Æü¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤·¤Í¡£
Ç¯Îá¤Ï9¸Ä¤âÎ¥¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¤Û¤ÜÆ±´ü¡É¡£¤³¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤¢¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¥±¥ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×
Î°¡§¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤â´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¹ÈÍÕ¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ¤À¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¹ÈÍÕ¡§¡Ö¹Í¤¨Êý¤â¡¢ÏÃ¤¹¤È¤¤Î¥È¡¼¥ó¤â»÷¤Æ¤ë¤·¡¢¤á¤¶¤·¤¿¤¤Êý¸þÀ¤âÆ±¤¸¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤ÎÇÈÄ¹¤â¤¢¤¦¤Î¤«¤â¤Í¡×
Î°¡§¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¿´µö¤»¤ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×
¹ÈÍÕ¡§¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤ã¤Ù¤êÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥«¥Õ¥§¹Ô¤³¡ª¡×
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î°ÎÂç¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë»£±Æ¤ÎÆü¡¹¡Ä
Î°¡§¡ÖRay¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÆü¡¹ÄË´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¹ÈÍÕ¡§¡ÖÎ°¤Á¤ã¤ó¤ÏÁ°¤Î»¨»ï¤ÈÇ¯Âå¤Îº¹¤âÂç¤¤¤¤â¤ó¤Í¡£
»ä¤ÏÂç³Ø1Ç¯À¸¤«¤éÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»£±Æ¤ò²¿ÅÙ¤«·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»£±Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¡ªÆÃ¤ËÂ¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤È¤ÎÁÈ¤ß»£±Æ¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
Î°¡§¡ÖÀèÇÚ¤òÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤ÆÁ°¤Î»¨»ï¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢»ä¤â¤¹¤´¤¯¥Ø¥³¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¹ÈÍÕ¡§¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡ª¡©Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤â²Ä°¦¤¯¸«¤»¤ë¤Ã¤ÆÄ¶Æñ°×ÅÙ¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ã¤È·è¤á¤ëÀèÇÚÊý¤Î»Ñ¤Ë¥×¥í¤À¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤äÉ½¾ð¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆSNS¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î»¨»ï¤âÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤ë¡ª¡×
Î°¡§¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡¢Ray¤Î»£±Æ¤ÇÃå¤½¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤È¤«¤ò»äÉþ¤ÇÃå¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¹ÈÍÕ¡§¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÃå¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÉþ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£ÀèÇÚ¤Î²£¤ËÆ²¡¹¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¡×
¤¿¤À´Å¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤É÷¤ò¡ª
¹ÈÍÕ¡§¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢À³Ê¤â»÷¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Éþ¤Î¹¥¤ß¤â»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£º£Æü¤Î¹õT¡ß¹õ¥Ç¥Ë¥à¤ÎÎ°¤Á¤ã¤ó¤Î»äÉþ¡¢¤¹¤´¤¤¹¥¤¤À¤â¤ó¡×
Î°¡§¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡ª»äÉþ¤Ï¤Û¤Ü¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¹ÈÍÕ¡§¡Ö»ä¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÇò¤«¹õ¤ÎÉþ¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«Ray¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç´ë²è¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£
¤Ç¤â¡¢1¿Í¤ÇÃ´¤¦¤Î¤Ï²Ù¤¬½Å¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¬¤¤¿¤é¡¢Î°¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
Î°¡§¡Ö¤½¤ì¡¢»ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª2¿Í°ì½ï¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹ÈÍÕ¡§¡ÖRay¤Î¤è¤µ¤Ï¾Ã¤µ¤º¤Ë¡¢¿·¿Í¥â¥Ç¥ë¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Î°¡§¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»É¤µ¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤Î¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Mien¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢ËÌÎ¤Î°¡Ê¤È¤â¤ËËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò
ÃæÀî¹ÈÍÕ
ËÌÎ¤Î°