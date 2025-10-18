ÀÅ²¬¸©¸ÂÄê¤Î¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡ª¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¡Ö¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý¡×¤¬ÆÁÅç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡Ú¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡Û
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡ª¤ÏÀÅ²¬¸©¤Î¾ÂÄÅ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÀÅ²¬¤ä¾ÂÄÅ¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡ª¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Éý¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý¡×¤ÏÀÅ²¬¸©Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥ó¡Ö¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¤Ç¡¢2025Ç¯4·î1Æü¤«¤éÀÅ²¬¸©Æâ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý¤¬¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÁÅç¸©È¯ÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý¤ÏÅì¿·Ä®¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëBSÆü¥Æ¥ì¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¤ÏÄ¹¤µ34cm¤ÎÄ¹¤¤¥Ñ¥ó¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Ñ¥ó¤È¤Î¤³¤È¡£¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Ð¥ó¥Ç¥í¡¼¥ë¤ÎËÜ¼Ò¤Ï¾ÂÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý3ËÜ¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¡¼¥É¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤òÀÇ¹þ1500±ß¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¿¥»¥Ã¥È¤Ç²¿±ß¤«°ìÈ¯¤ÇÊ¬¤«¤ëÁá¸«É½¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï1¥»¥Ã¥ÈÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ç¡¢Aqours¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥ê¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¡¼¥É¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
BSÆü¥Æ¥ì¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤È¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¤È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡ª¤ÎÀâÌÀ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ï¾®ÇþÊ´¡¢¥·¥å¥¬¡¼±ö¤ß¤«¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤Ê¤É¡£
1ËÜ¤¢¤¿¤ê403kcal¤Ç¤¹¡£
ÂÞ¤À¤±Ä¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¿È¤Î¥Ñ¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤Ë»ý¤Ä¤È¥°¥Ë¥ç¥ó¤ÈÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤Û¤É¤Î½À¤é¤«¤µ¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥¸¥ã¥ê¥¸¥ã¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ß¤«¤óÌ£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥â¥µ¥â¥µ´¶¤¬³§Ìµ¤Ç¡¢°û¤ßÊª¤Ê¤·¤Ç¤â¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤ÙÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý¤Ï¥Ð¥ó¥Ç¥í¡¼¥ë¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
