¥¹¥º¥­¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×ÅÐ¾ì¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ß¿·¥Ñ¥ï¥È¥ìÅëºÜ¤ÇÁö¤ê¤â¿Ê²½¡ª ¤á¤Á¤ãÀÄ¤¯¸÷¤ë¥Õ¥í¥¢¥¤¥ë¥ß¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¡Ö¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤Î»Â¿·¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ï¡ª

¡¡¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯10·î2Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤ËÂçÉý¤Ê²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤¿¿··¿¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Ï2017Ç¯12·î¤Ë¥ï¥´¥ó¤ÈSUV¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Êºþ¿·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁö¹ÔÀÇ½¡¢°ÂÁ´µ¡Ç½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â³°´Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ì¿·¡£³Ñ¤ò´Ý¤á¤¿»Í³Ñ¤ò¿·¤¿¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤è¤ê¥¿¥Õ¤Ç¾å¼Á¤Ê°õ¾Ý¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Ï¡¢°ìÌÜ¤Ç¿··¿¤È¤ï¤«¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¿·¿§¤ò´Þ¤àÁ´13¿§¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÁ´ÌÌÅª¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤È¾å¼Á´¶¤òÎ¾Î©¡£³×¤ä»å¤Î¼Á´¶¤ò¼ù»é¤Ç¹ª¤ß¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Ã¾þ¥Ñ¥Í¥ë¤ò¿·³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Î¼Á´¶¤Ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤ë1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£Ç³Èñ¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤éÌó25%¤â¸þ¾å¤·¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç22.8km¡¿L¡Ê2WD¼Ö¡Ë¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¿ôÃÍ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½¤È²÷Å¬ÁõÈ÷¤Î¸þ¾å¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¤È¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥º¥¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë½é¤È¤Ê¤ë7¥¤¥ó¥Á¤Î¥«¥é¡¼¥á¡¼¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âÁ´¼ÖÉ¸½à¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤È²÷Å¬À¤ò³ÊÃÊ¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï215Ëü7100±ß¤«¤é250Ëü300±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ìë¤Î¼¼Æâ¤òºÌ¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¾ÈÌÀ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»þ¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Â¸µ¤¬¥Ö¥ë¡¼¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤¹¡Ö¥Õ¥í¥¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¾è°÷¤ò·Þ¤¨¡¢¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¸÷¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á´¶¤ò±é½Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¡ÖXBEE¡Ê¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡Ë¡×¤Î¥í¥´¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥É¥¢¥é¥ó¥×¡×¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢º¸±¦¡Ë¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤ËÅÀÅô¤·¡¢Ìë´Ö¤Î±¿Å¾¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥ó¤Ç¥Ö¥ë¡¼¤Ë¾ï»þÅÀÅô¤¹¤ë¡Ö¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¼ÖÆâ¶õ´Ö¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£