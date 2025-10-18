¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤è¤ê¡Ö¥³¥Ï¥ë¡×¤Î¿·¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬10·î24Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï¡£ÇÌÜ»Ñ¤â!?
¡Ú¥Ö¥ë¥¢¥«¤é¤¤¤Ö¡ª¤ª～¤¿¤à¤«¤é～¤º¡ªSP¡Û 10·î17Æü19»þ～ ÇÛ¿®
¡¡Yostar¤Ï¡¢Android/iOSÍÑRPG¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ê¥Ö¥ë¥¢¥«¡Ë¡×¤è¤ê¡Ö¥³¥Ï¥ë¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£10·î24Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï24,200±ß¡£
¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥ë¥¢¥«¤é¤¤¤Ö¡ª¤ª～¤¿¤à¤«¤é～¤º¡ªSP¡×¤Ë¤ÆËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥³¥Ï¥ë¡×¤Î¿·ºî¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¹õ¤¤À©Éþ¤Ë¥Ù¥ìーË¹¤òÈï¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»Ñ¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¥³¥Ï¥ë¤¬ÇÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É½¾ð¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¥Ö¥ë¥¢¥«¤é¤¤¤Ö¡ª¤ª～¤¿¤à¤«¤é～¤º¡ªSP¡Û
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.