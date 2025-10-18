¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Ûaoen¡¦µ±¡ÊHIKARU¡Ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤â°µ´¬¡¡¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë»ÑÈäÏª
¡¡BTS¤äSEVENTEEN¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤Î»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦YX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aoen¤Îµ±¡ÊHIKARU¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Äµ±
¡¡aoen¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿µ±¤Ï¡Ö2nd SHOW¡×Æâ¡ÖRODEO CROWNS WIDE BOWL¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿Ä¹¿È¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¢¥á¥«¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡aoen¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø±þ±ç-HIGH ¡ÁÌ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡Á¡Ù¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£Í¥¼ù¡ÊYUJU¡Ë¡¢Î°Éö¡ÊRUKA¡Ë¡¢²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¡¢µ±¡ÊHIKARU¡Ë¡¢ñ¥ÂÀ¡ÊSOTA¡Ë¡¢µþ½õ¡ÊKYOSUKE¡Ë¡¢Îé±û¡ÊREO¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£6·î11Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ (The Blue Sun)¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
