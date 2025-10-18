¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÇµÌÚºä46°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢¡ÉÅê¤²¥¥Ã¥¹¡É¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡¡ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¤¤¤ä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¤ª²Ö¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ
¡¡°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ø2nd SHOW¡Ù¤Î¡Ödazzlin¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¤Î²Ö¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Î¤Ë¤³¤Ë¤³¾Ð´é¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£²«¿§¤Î¤â¤³¤â¤³¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤È°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤Ç¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¥¥Ã¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤Ë¾Ð´é¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¤¤¤ä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¤ª²Ö¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ
¡¡°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ø2nd SHOW¡Ù¤Î¡Ödazzlin¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¤Î²Ö¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Î¤Ë¤³¤Ë¤³¾Ð´é¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£²«¿§¤Î¤â¤³¤â¤³¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤È°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤Ç¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¥¥Ã¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤Ë¾Ð´é¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£