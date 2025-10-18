ÊÆ·³¡¢¹ñÆ»±Û¤¨¼Í·â·±Îý¤Ø¡¡ÀÅ²¬¤Î±é½¬¾ì¡¢Î¦¼«¤ËÂ³¤
¡¡ÊÆ³¤Ê¼Ââ¤¬27Æü¤ËÅìÉÙ»Î±é½¬¾ì¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ç¹âµ¡Æ°¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥¹¡×¤Î¼Í·â·±Îý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»°Ê³°¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥¹¤Î¼Í·â¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡£ÃÆ¤¬±é½¬¾ìÆâ¤òÄÌ¤ë¹ñÆ»469¹æ¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤¹¤ë¡£·±Îý¤Ç¤ÏÇúÈ¯¤·¤Ê¤¤±é½¬ÃÆ¤ò»È¤¦¡£
¡¡Æ±±é½¬¾ì¤Ç¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬7Æü¡¢¼«±ÒÂâ¤Î´ÉÍý»ÜÀß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¹ñÆ»¤òÌó30Ê¬´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¼Í·â·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æî´ØÅìËÉ±Ò¶É¤òÄÌ¤¸¤Æ10·î¾å½Ü¤ËÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ê¡¢18Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ¸¢¼Ô¤é¤Î²ñ¹ç¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£·±Îý¤Ïº£²ó¸Â¤ê¤È¤Î¾ò·ï¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£