¥Ð¥¹¥È¤òÏÓ¤Ç±£¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥ì¥¹»Ñ¡¡¸µNMB¤Î28ºÐÈþ½÷¡¢4th¼Ì¿¿½¸¤Ç¾×·â¤Î¸Â³¦ÆÍÇË¡¡¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡×
¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤µ¤ó¤Î4ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÊA4È½¡¿128¥Ú¡¼¥¸¡¢ÀÇÊÌ3400±ß¡Ë¤¬11·î14Æü¡¢½©ÅÄ½ñÅ¹¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£NMB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ11Ç¯´Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¡¢2021Ç¯¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Çò´Ö¤µ¤ó¡£º£ºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤µ¤ó
»£±ÆÃÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶áÇ¯¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¡£¿¿¤ÃÇò¤Êº½ÉÍ¤¬¹¤¬¤ë¥ß¡¼¥±¡¼¥Ó¡¼¥Á¤ä¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¶õ´Ö¤ä¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¡¢ÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤ä¸ÅÅÔ¥Û¥¤¥¢¥ó¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó¤ÎÅô¤ê¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢2ºîÌÜ¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¼Ì¿¿²È¡¦ND CHOW»á¤È4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤ÓÄ©¤ó¤ÀºÇ¿·ºî¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î±ð¤ä¤«¤µ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¡¢¤½¤·¤Æ°Û¹ñ¾ð½ïÉº¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¡¢Çò´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çò´Ö¤µ¤ó»Ë¾å¡¢²áµîºÇÂçµé¤ÎÏª½Ð¤È¤Ê¤ëÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤òÎ¾ÌÌ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¹½À®¤Ë¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¸Â³¦ÆÍÇË¡É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
Çò´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö4ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢10·î¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ28ºÐ¤Ë¤Ê¤ë»ä¤Î¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢28ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¿§µ¤¤äÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤µ¤â¡Ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇò´ÖÈþÎÜ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤·¤í¤Þ¡¦¤ß¤ë¡¡1997Ç¯10·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹¡á159cm¡¡¼ñÌ£¡á¥µ¥¦¥Ê¡¢´Ú¹ñ¡¡ÆÃµ»¡á¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¡¸ø¼°X¡§@shiromiru36¡¡¸ø¼°Instagram¡§@shiro36run