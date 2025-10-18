¡ÚÅ°Äì¥¬¥¤¥É¡ÛÎ¥º§¤Ã¤Æ¤É¤¦¿Ê¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡© ±ßËþÎ¥º§¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª ¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ëÊýË¡
Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ö¤É¤¦¿Ê¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤È¤â¤á¤º¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Î¥º§¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡¢Î¥º§ÊýË¡¤ÎÁªÂò»è¤ä¡¢¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¡¢±ßËþÎ¥º§¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ÆÉ×ÉØ´Ö¤ÎÌäÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹
±ßËþÎ¥º§¤ÏËÜÅö¤Ë²ÄÇ½¤Ê¤Î¡©
Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë±ßËþÎ¥º§¤Ê¤ó¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëÏÀ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢±ßËþÎ¥º§¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±ßËþÎ¥º§¤È¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤·¡¢¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎ¥º§¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Î¥º§ÍýÍ³¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢»öÁ°½àÈ÷¤ÈÎäÀÅ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂÐÎ©¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢Î¥º§¸å¤â¿Æ¸¢¼Ô¡¦Èó¿Æ¸¢¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë´Ø·¸¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢±ßËþ¤ËÎ¥º§¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤äÍÜ°éÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤ï¤ë¼è¤ê·è¤á¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤ÈÂÐ½èË¡
¤Þ¤º¤Ï¡¢Î¥º§¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ºÎ¥º§¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áê¼ê¤¬Î¥º§¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤
Áê¼ê¤¬Î¥º§¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¼Î¥º§¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤òÁê¼ê¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤òÎäÀÅ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À³Ê¤ÎÉÔ°ìÃ×¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¥º§Ä´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÄ´Ää°Ñ°÷¤È¤¤¤¦Âè»°¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä´Ää¤Ç¤ÏÁê¼ê¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤È¤â·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿Æ¸¢¤Ê¤ÉÎ¥º§¾ò·ï¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤
Î¥º§¾ò·ï¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºâ»ºÊ¬Í¿¤Ê¤É¤ª¶â¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¡ÖÊ¬¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ¤âÁèÅÀ¤È¤Ê¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¿Æ¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Â¦¤Î¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·î¤Ë²¿²ó²ñ¤¨¤ë¤«¡¢½ÉÇñ¤ò´Þ¤à¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦DV¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ê¤É¤ÇÂÐÅù¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
DV¤ä¥â¥é¥Ï¥é¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊýË¡¤Ç¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£DV¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ä·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ç°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¥â¥é¥Ï¥é¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Âè»°¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î»ÙÇÛÅª¤ÊÂÖÅÙ¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢DV¤ä¥â¥é¥Ï¥é¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤Ïº¬ËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Î¥º§¸å¤â±ßËþ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤â´Þ¤á¤¿Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÄ¾ÀÜÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é³Î¼Â¤ËÎ¥º§¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦¶âÁ¬ÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë
Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎ¥º§¸å¤ÎÀ¸³è¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ýÆþ¡¢½»µïÈñ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë·×»»¤·¡¢ËÜÅö¤ËÎ¥º§¤¹¤Ù¤¤«¤òº£°ìÅÙ¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤È·èÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÜ°éÈñ¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè»°¼Ô¤ò¸ò¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ê·è¤á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤¬¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¡¢Ë¡¥Æ¥é¥¹¤ÎÌ±»öË¡Î§ÉÞ½õÀ©ÅÙ¤ä¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë½é²óÌµÎÁÁêÃÌ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¥º§¸å¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤â¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Î¾Úµò¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤á¤Ê¤¤
ÉÔÄç¹Ô°Ù¤òÍýÍ³¤Ë¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ê¾Úµò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾Úµò¼ý½¸¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÃµÄå»öÌ³½ê¤äÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎµÏ¿¡¢¼Ì¿¿¡¢Âè»°¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¡¢Ë¡Åª¤ËÍ¸ú¤Ê¾Úµò¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ç¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¥º§¾ò·ï¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ãË¡¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤Î¾Úµò¼ý½¸¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç²È¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¤Î´ðËÜÃÎ¼±
Î¥º§¤ÎÊýË¡¤äË¡Åª¤Ê´ðÁÃÃÎ¼±¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ¥º§¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î¥º§¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¶¨µÄÎ¥º§¡¦Ä´ÄäÎ¥º§¡¦ºÛÈ½Î¥º§¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡¤äÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¡¢ÈñÍÑ¡¢¤½¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¿Ê¤áÊý¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÅ¬¤·¤¿Î¥º§ÊýË¡¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ßËþÎ¥º§¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢ADR¡ÊºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¤¡Ë¤äÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊýË¡¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÎäÀÅ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤êÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Î¥º§¾ò·ï¤Ç¤Î¹ç°Õ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¶¨µÄÎ¥º§
¶¨µÄÎ¥º§¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤ÐºÇ¤â´ÊÃ±¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÎ¥º§ÊýË¡¤Ç¤¹¡£Î¥º§ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤Î¤ß¤Ç¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¡¢ÈñÍÑ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¸¢¤äÍÜ°éÈñ¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¸ýÌóÂ«¤À¤±¤Ç¤Ï¸å¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎºîÀ®¤Ê¤É»öÁ°½àÈ÷¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä´ÄäÎ¥º§
É×ÉØ´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÇÄ´Ää¤ò¹Ô¤¦Ä´ÄäÎ¥º§¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Ä´Ää°Ñ°÷¤¬ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÉ×ÉØ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢ÎäÀÅ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¿ô¥ö·î¤«¤é°ìÇ¯ÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´Ää¤Ç¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤ÏÄ´ÄäÄ´½ñ¤È¤·¤ÆË¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¶¨µÄÎ¥º§¤è¤ê¤â³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÛÈ½Î¥º§
Ä´Ää¤Ç¤â¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤ÆºÛÈ½Î¥º§¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ä°°Õ¤Î°ä´þ¤Ê¤ÉË¡ÄêÎ¥º§»öÍ³¤ÎÂ¸ºß¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ø¤Î°ÍÍê¤¬¤Û¤ÜÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È½·è¤Ë¤è¤ê¶¯À©Åª¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â»þ´Ö¤ÈÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ëÊýË¡¤Î¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¨µÄÎ¥º§¤äÄ´ÄäÎ¥º§¤Ç¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ADR¡ÊºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¡Ë
É×ÉØ¤À¤±¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ADR¡ÊºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Ë¡Ì³¾ÊÇ§Äêµ¡´Ø¤ÎÄ´Ää¿Í¤ÎÃç²ð¤Ë¤è¤ê¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ADR¤Ï¶¨µÄÎ¥º§¤Î°ì¤Ä¤Î¼êË¡¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÂÐÎ©¹½Â¤¤ò¿¼¤á¤Ê¤¤·Á¤ÇÎ¥º§¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃæÎ©Åª¤ÊÄ´Ää¿Í¤¬É×ÉØ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é·úÀßÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÄ´Ää¤è¤ê¤â½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¡¢±ßËþÎ¥º§¤òÌÜ»Ø¤¹É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°
É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤«¤éÎäÀÅ¤ËÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬É×ÉØ´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÉôÊ¬¤È¼ÂÌ³Åª¤ÊÉôÊ¬¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»ÎÁêÃÌ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¤è¤êÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Î¥º§¾ò·ï¤Ç¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¥¹¥Æ¥Ã¥×
±ßËþÎ¥º§¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¤òÆ§¤á¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶¨µÄÎ¥º§¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä´Ää¤äºÛÈ½¤Ë¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¤âÁÛÄê¤·¤¿5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×1 Î¥º§¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤äÍ×Ë¾¤òÀ°Íý¤¹¤ë
Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤äÎ¥º§¾ò·ï¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë·Á¤ÇÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ³Ê¤ÎÉÔ°ìÃ×¡×¤¬Î¥º§ÍýÍ³¤Ê¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òµó¤²¤ë¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¨µÄÎ¥º§¤Ç¤ÏË¡Åª¤ÊÎ¥º§ÍýÍ³¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´Ää¤äºÛÈ½Î¥º§¤Ë¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä´Ää°Ñ°÷¤äºÛÈ½´±¤ËÂÐ¤·¤ÆµÒ´ÑÅª¤ÇÏÀÍýÅª¤ÊÎ¥º§ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ´Ø·¸ÀìÌç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤â¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î´õË¾¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×2 ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ÎÀßÄê¤È¿Ê¤áÊý
Î¥º§¤Î¶¨µÄ¤Ï´¶¾ð¤Î¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÎäÀÅ¤Ê´Ä¶¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤âÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ä»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÏÀÅÀ¤òÌÀ¼¨¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤À¤±¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äADR¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶¨µÄÎ¥º§¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×3 Î¥º§¾ò·ï¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤ê·è¤á
ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÃÛ¤¤¤¿¶¦Íºâ»º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤±¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¿Æ¸¢¤äÍÜ°éÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎºÇÁ±¤ÎÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¼è¤ê·è¤á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°Ö¼ÕÎÁ¤ÏÉÔÄç¹Ô°Ù¤äDV¡¦¥â¥é¥Ï¥é¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ËÀÁµá¤Ç¤¡¢¾Úµò¤ÎÍÌµ¤¬½ÅÍ×¤ÊÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´Ää¤Ç¤ÏÄ´Ää°Ñ°÷¤¬ÂÅÅö¤Ê¾ò·ï¤òÄó°Æ¤·¡¢ºÛÈ½¤Ç¤ÏË¡Åª´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×4 ¹ç°ÕÆâÍÆ¤Î½ñÌÌ²½
¸ýÆ¬¤Ç¤Î¹ç°Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¸å¡¹¡Ö¸À¤Ã¤¿¡¦¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¶¨µÄÎ¥º§¤Î¾ì¹ç¤Ï¶¨µÄÎ¥º§¹ç°Õ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¶¯ÎÏ¤ÊË¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍÜ°éÈñ¤Î²ó¼ý¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò³Î¼Â¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£Ä´ÄäÎ¥º§¤Ç¤ÏÄ´ÄäÄ´½ñ¤¬¡¢ºÛÈ½Î¥º§¤Ç¤ÏÈ½·è½ñ¤¬Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ¹ç°Õ½ñ¤ÎºîÀ®¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×5 Î¥º§¤ÎË¡ÅªÀ®Î©¤ÈÉ¬Í×¼êÂ³¤
¶¨µÄÎ¥º§¤Î¾ì¹ç¡¢Î¥º§ÆÏ¤òÌò½ê¤ØÄó½Ð¤·¼õÍý¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆË¡Åª¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¾¡¼ê¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÔ¼õÍý¿½½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£Ä´ÄäÎ¥º§¤Ç¤ÏÄ´ÄäÀ®Î©¸å10Æü°ÊÆâ¤Ë¡¢ºÛÈ½Î¥º§¤Ç¤ÏÈ½·è³ÎÄê¸å10Æü°ÊÆâ¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Î¥º§À®Î©¸å¤Ï¸ÍÀÒ¤ä½»Ì±É¼¤ÎÊÑ¹¹¡¢Ç¯¶âÊ¬³ä¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÁË¡Î§»öÌ³½ê¥¢¥¹¥³¡¼¥× Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦ÀÞÅÄ ÍµÉ§ÊÛ¸î»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Á
Î¥º§¤ò¤·¤¿¤¤Â¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÎ¥º§¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤òÀ°Íý¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤é¤òÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¡¢Ë¡Î§¾å¤ÎÎ¥º§¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¶Ú¤ÇÎ¥º§¤Î¹ç°Õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤«¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Áê¼êÊý¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÛÎ¸¤Î¤Ê¤¤Î¥º§¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤Ï¡¢Í¾·×¤ËÊ¶Áè¤ò·ã²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»þ´Ö¤äÈñÍÑ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³èÈñ¡¢Î¥º§¸å¤Î½ô¾ò·ï¤Ê¤É¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¡¢¿´¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Äó°Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡£³Æ¼ïÁèÅÀ¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤â¡¢¾Úµò¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
±ßËþÎ¥º§¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¼ÂÌ³Åª¤Ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¤ÎÎ¥º§¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÎ¥º§¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð±ßËþ¤ËÎ¥º§¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Î¥º§¸å¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë
Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢É¬Í×¤Ê½àÈ÷¤ò»öÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬±ßËþÎ¥º§¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤½»µï¤Î³ÎÊÝ¡¢À¸³èÈñ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤äÊÝ°é±à¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÍÜ°éÈñ¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤Î¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¡Ê»ÙÊ§ÊýË¡¡Ë¤ä¡¢Ç¯¶âÊ¬³ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¤½¤Î¼êÂ³¤¤ò»öÁ°¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´¶¾ð¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë
Î¥º§¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÉôÊ¬¤È¼ÂÌ³Åª¤ÊÉôÊ¬¤òÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ä¼ºË¾¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤Ï°ìÃ¶ÏÆ¤ËÃÖ¤¡¢Î¥º§¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÃæÃÇ¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½ÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¤É×ÉØ´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿´ÍýÅª¤Ê¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê¶¨µÄ¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡¦¿®Íê¤Ç¤¤ëÂè»°¼Ô¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤¹
É×ÉØ¤À¤±¤Ç¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾ì¹ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÂè»°¼Ô¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤äÃç²ð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç·úÀßÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ADR¡ÊºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¤¡Ë¤äÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¤ÎÆ±ÀÊ¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂè»°¼Ô¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆË¡Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢¸øÀµ¤Ê¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤âÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï°ìÊýÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½ñÌÌ¤Ë»Ä¤¹
¸ýÌóÂ«¤À¤±¤Ç¤Ï¸å¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÏÉ¬¤º½ñÌÌ¤Ë»Ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¨µÄÎ¥º§¤Î¾ì¹ç¤Ï¶¨µÄÎ¥º§¹ç°Õ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ÆÃ¤ËÍÜ°éÈñ¤äºâ»ºÊ¬Í¿¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤Î¶âÁ¬Åª¤Ê¼è¤ê·è¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ë¤Ï¶¯À©¼¹¹ÔÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌóÂ«¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÀÁµá¼êÂ³¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤ÎÉÑÅÙ¤äÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë
»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¿Æ¸¢¤äÍÜ°éÈñ¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ê¤É¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎºÇÁ±¤ÎÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£½ñÌÌ¤Ë»Ä¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤äÀ³Ê¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¡¢Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ò¤É¤¦À°¤¨¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿Æ¸¢¼Ô¡¦Èó¿Æ¸¢¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Î¥º§¸å¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯·úÀßÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£±ßËþÎ¥º§¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÂÐÎ©¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤âÎÉ¹¥¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±ßËþÎ¥º§¤ò¤á¤¶¤¹¤Ê¤éÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦
Î¥º§¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬Íí¤à¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È»þ´Ö¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Âç¤¤¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÊÛ¸î»Î¤äÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¸ø¾Ú¿Í¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¡Î§ÌÌ¤Ê¤É¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Î¥º§¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÊÛ¸î»Î¤ÏË¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢Î¥º§¤Î¸ò¾Ä¤ä½ñÎàºîÀ®¡¢ºÛÈ½¼êÂ³¤¤ÎÂåÍý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Áè¤¤¤òÈò¤±¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ÆÊÛ¸î»Î¤ÈÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬Î¥º§¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤Î¶â³Û¤ÇÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡ÊÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
É×ÉØ¤Î³ëÆ£¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤äÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ï¡¢´¶¾ðÌÌ¤Î¥±¥¢¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤ò»Ù±ç¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ¥º§¼«ÂÎ¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍýÀÅª¤Ê·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¾Ú¿ÍÌò¾ì¤Ç¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë
¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ï¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¶¯¤¤Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ºîÀ®¤Ë¤Ï¸ø¾Ú¿ÍÌò¾ì¤Ç¼ê¿ôÎÁ¤äÉ¬Í×½ñÎà¡¢¹ç°Õ½ñ¤ÎÆâÍÆ³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÊÛ¸î»Î¤ä¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àµ³Î¤Ê¾ò¹à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶ñÂÎÅª½àÈ÷¤È¤Ï¡©
Î¥º§¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¤·¤¤À¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¸å¤Ë¤É¤³¤Ë½»¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÎ¥º§¤ÎÄ¾¸å¤Ëº®Íð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ü¸Â¤äÉ¬Í×½ñÎà¤ò»öÁ°¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤È°ú¤Ã±Û¤·
Î¥º§¸å¤ËÊÌ¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤ºÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤Ç¤¹¡£ÄÂÂß·ÀÌó¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ¾õÂÖ¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÄÌ³ØÀè¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤Î¼êÇÛ¤ä½»½êÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ¥º§¸åÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤äÅ¾¹»¼êÂ³¤
Î¥º§¤ËÈ¼¤Ã¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Ø¤ÎÅ¾¹»¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»Â¦¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤â¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¸ÍÀÒ¡¢½»Ì±É¼¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤
Î¥º§¸å¤Ë¸ÍÀÒ¤ò°Ü¤¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµìÀ«¤ËÌá¤¹¾ì¹ç¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼Ìò¾ì¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½»Ì±É¼¤Î°ÜÆ°¤¬È¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾ÆþÅ¾½Ð¼êÂ³¤¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¸å¡¹¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ä±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¼êÂ³¤¤Ç»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»áÌ¾ÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¡ÊÌÈµö¾Ú¡¦¶ä¹Ô¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡Ë
µìÀ«¤ËÌá¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÈµö¾Ú¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌ¾µÁÊÑ¹¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦µ¡´Ø¤äÌ±´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤Î½ç½ø¤äÉ¬Í×½ñÎà¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥È²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¦DV¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¹ÔÀ¯¼êÂ³¤
Î¥º§¸å¤â¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½»Ì±É¼¤Î±ÜÍ÷À©¸Â¤äÀÜ¶á¶Ø»ßÌ¿Îá¤Î¿½ÀÁ¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä·Ù»¡¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ËÁêÃÌÁë¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¿·À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎQ&A
¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î¥º§¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¼ÂÌ³ÌÌ¤È´¶¾ðÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢±ßËþ¤Ç³Î¼Â¤ÊÎ¥º§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ëÎ¥º§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿ÌäÅÀ¤ä¼êÂ³¤¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òQ&A·Á¼°¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
Q1. Î¥º§Ä´Ää¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡©
A. ¶¨µÄÎ¥º§¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¡¢Î¥º§Ä´Ää¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏË¡Åª¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤íÄ´Ää¤òÁá¤á¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´Ää¤Ç¤ÏÄ´Ää°Ñ°÷¤¬ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤âÎäÀÅ¤ÊµÄÏÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q2. Î¥º§ÆÏÄó½Ð¸å¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤Ìò½ê¼êÂ³¤¤Ï¡©
A. Î¥º§ÆÏ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤È¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ËÎ¥º§¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µìÀ«¤ËÌá¤¹¾ì¹ç¤Ï¸ÍÀÒ¼êÂ³¤¤ä½»Ì±É¼¤ÎÊÑ¹¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î»á¤ÎÊÑ¹¹¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¡¢Ç¯¶âÊ¬³ä¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤âÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¤¡¢Î¥º§¸å¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Q3. ÊÌµïÃæ¤Ë¶¨µÄ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
A. ÊÌµï´ü´Ö¤¬Ä¹°ú¤¯¤È¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤â¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¼«ÂÎ¤¬¿Ê¤ß¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î¥º§Ä´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÇÎäÀÅ¤Ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ä´Ää¤Ç¤ÏÎ¥º§¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q4. ¿Æ¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Æ¤ÎÌÌ²ñ¸òÎ®¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
A. ÌÌ²ñ¸òÎ®¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤ä¿Æ¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¡¢»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï·î¤Ë1¡Á2²óÄøÅÙ¤«¤é¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½µËö¤´¤È¤Î¸òÎ®¤Þ¤Ç¡¢»öÎã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¸¢¼Ô¡¦Èó¿Æ¸¢¼Ô¤È¤â¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎºÇÁ±¤ÎÍø±×¤ò¹Í¤¨¡¢½ÀÆð¤Ë¾ò·ï¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Q5. Î¥º§¤ò¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤¬¥Ù¥¹¥È¡©
A. ¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÊó¹ð¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤äÍ§¿Í¤Ë¤Ï¡¢Î¥º§¤¬Ë¡Åª¤Ë³ÎÄê¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÅÓÃæ¤Ç¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌµÍÑ¤Ê²±Â¬¤ä¸í²ò¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ßËþÎ¥º§¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤Ç¤¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë
Î¥º§¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Á°¸þ¤¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º¤Æñ¤Ë´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½àÈ÷¤ÈÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎË¾¤àÎ¥º§¤ÏÉ¬¤º¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¸å²ù¤Ê¤¯¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ßËþÎ¥º§¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
