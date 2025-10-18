¡ÖÃå¤Æ¤ë?¡×38ºÐà´ã¶À¤ÃÌ¼¥¢¥¤¥É¥ëá¾×·â¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÇØÃæ¤¬¤¤ì¤¤!Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¤Ê?¡×
¡Ö¤Û¤Ü¥Ï¥À¥«¤ä¤ó¡×
¡¡à´ã¶À¤ÃÌ¼¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿»þÅì¤¡¤ß¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£38ºÐ¤Îà¾×·âá¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö38ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡×¤ÈÂê¤·¡¢³¤ÊÕ¤òÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¤Ï¤À¤±¤¿ÍÅ±ð¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·¯¤ÏÈþ¤·¤¤¡¢Ç¯Îð¤Ï¤¿¤À¤Î¿ô»ú¡×¡Ö¤Û¤Ü¥Ï¥À¥«¤ä¤ó¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ª»Ñ¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¸å¤í»Ñ¡×¡ÖÇØÃæ¤¬¤¤ì¤¤!Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¤Ê?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£