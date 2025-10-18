ラーメンやうどんなど、麺料理の店舗が県内外から集まるイベントが、館林市で始まりました。

１８日と１９日の２日間開催される「麺‐１祭り館林」。オープニングセレモニーでは大会会長を務める館林商工会議所の正田隆会頭が「地域全体で食の祭典を楽しむイベントを今後も続けていきたい」と挨拶し、館林市の多田市長もイベント開催へ期待を寄せました。

「麺‐１祭り館林」は２０１１年から去年まで行われていた「麺‐１グランプリｉｎ館林」の後継イベントで、順位を競うスタイルから料理を楽しむフェスティバル形式に変更しました。会場では、ラーメン、うどん、やきそばなど県内外から２０店以上の麺料理屋が軒を連ねたほか、より多くの人にイベントを楽しんでもらおうと、デザートの店舗も出店しました。

開催地館林からは「らーめん竹三」や「館林うどん」が出店し、 このうち「館林うどん」は、１００年小麦を使用した麺に自家製の炙りチャーシューを乗せて販売し、人気を集めていました。会場を訪れた人たちは秋空のもと、各店自慢の麺料理に舌鼓を打っていました。

麺‐１祭り館林は館林城ゆめひろばで１９日も開催されます。