¡ãÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡¡3ÆüÌÜ¡þ18Æü¡þÆü¸÷¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë¡þ7238¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï2¿Í1ÁÈ¤ÇÁ´°÷¤¬1ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö2¥µ¥à¡¦1¥¦¥§¥¤¡×Êý¼°¡£¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î8°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀîÎË¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÇÆ¼Ô¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤ÎÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀª¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é18¥Û¡¼¥ë¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐÀîÎË¡¦¥¢¥À¥àÁÈ¤ÏÂçÀ¹¶·¡ª
¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£2ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç2.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÃúÇ«¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¡£¡Ö¡ÊÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ë9ÈÖ¤È10ÈÖ¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥¹¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÆñÅÙ¤Î¹â¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤¬¡Ö72.194¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö70¡×¤Ï°¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿À¶¿åÂçÀ®¤¬¡Ö63¡×¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï8ÂÇ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢½ç°Ì¤Ï11°Ì¥¿¥¤¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£Æñ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆü¸÷¤Ç¤Î¡Ö63¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÃ¦Ë¹¤¹¤ë¡£½éÆü¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¡Ö73.992¡×¡¢2ÆüÌÜ¤Î¡Ö72.731¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ¤âÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤¬°ìÈÖ¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê3¥¢¥ó¥À¡¼¡¢4¥¢¥ó¥À¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ê69¤Ç²ó¤Ã¤¿¡Ë¥¢¥À¥à¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀ®¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¶¿å¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó»Ë¾åºÇÂç¤ÎµÕÅ¾·à¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î8ÂÇº¹µÕÅ¾¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤À¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤½àÈ÷¤ÇÄ©¤à¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
「すごく楽しかった。自分のゴルフができたと思います」。2番パー4で2.5メートルのパーパットを流し込んでピンチをしのぐと、予選ラウンドと変わらず着実なマネジメントを展開。「(連続ボギーの)9番と10番は悔しかったですけど、ミスした結果なので」と難度の高いホールでスコアを落としたが、2バーディ・2ボギーの「70」にまとめた。フィールドの平均スコアが「72.194」だったことを考えれば、「70」は悪いゴルフではない。ただ、首位に立った清水大成が「63」をたたき出したことで、その差は8打に広がり、順位は11位タイに後退した。難セッティングの日光での「63」について問われると、「7アンダーはさすがにすごいと思います」と素直に賞賛する。初日の平均スコア「73.992」、2日目の「72.731」と比べて、この日が最も平均スコアが良かったが、石川は「きょうが一番アベレージのスコアはいいのかもしれないですけど、みんながみんな3アンダー、4アンダーを出しているわけじゃないし、(69で回った)アダムもすごくいいゴルフに見えて、それでもアンダーで回れるかどうかという戦いになっている。大成の内容はすべてがいいんだろうなと思います」と清水を称えた。首位との差は大きく広がったが、「スコアを伸ばせればまだまだ分からない展開。やることは変わらないので、できる限りいい準備をして、自分がチャンスだなと思ったら取っていけるような、そういう内容にしていきたい」。日本オープン史上最大の逆転劇は、2019年に優勝したチャン・キム(米国)の8打差逆転。何が起こるか分からないのがナショナルオープンだ。最終日に向けて抜かりない準備で臨む。(文・小高拓)
