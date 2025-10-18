·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÈÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤«¡ÄÃËÀ¡Ê44¡Ë»àË´ ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»¡¦Ë±ºÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç2025Ç¯10·î17Æü¿¼Ìë¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÈÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë±ºÄ®ÎéÊ¸²Ú¤Î¹ñÆ»37¹æ¤Ç¤¹¡£
17Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢¹ñÆ»¤òË±ºÄ®Ãæ¿´ÉôÊý¸þ¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¼Íö»Ô¤ÎÀÐÂ¼ÏÂ¾Ï¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÂ¼¤µ¤ó¤Ï´éÌÌ¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Á´¿È¤Ë»¤¤ê½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê60¡Ë¤â¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¥«ー¥Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
