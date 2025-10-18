±§ÅÔµÜ¤ÎÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¼ÀÁö¡¡¹ñÆâ³°¤Î120Áª¼ê¤¬»²²Ã
¡¡±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇ¹âÊö¤Î¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¡Ö±§ÅÔµÜ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡×¤ÎËÜÈÖÁ°Æü¤Î18Æü¡¢»ÔÆâ¤ÇÁ°¾¥Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Áª¼ê¤ÏÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ÎÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤ò¼ÀÁö¤·¡¢±èÆ»¤Î´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥ê¥¦¥à¡×Êý¼°¤Ç¡¢1¼þ2.25¥¥í¤ÈÃ»¤¤¥³¡¼¥¹¤ò15¼þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ò´Þ¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌó120¿Í¤¬»²²Ã¡£ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»ÆÍ¤Êü¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥ß¥é¥óÁª¼ê¤¬1Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï½÷»ÒÁª¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤â½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÃæ¡¢10¿Í¤¬Áö¤êÈ´¤±¤¿¡£