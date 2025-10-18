¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÂç¶¶ÏÂÌé¤é¡È¥é¥¤¥¯¥ì¡É¤¬À¸¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Õ¡¼¡ª¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê27¡Ë¤ÈÈª²ê°é¡Ê23¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡ÊTBS·Ï¡¢²ÐÍË¿¼Ìë1»þ28Ê¬¡Ë·àÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLiKE LEGEND¡×¡Ê¥é¥¤¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Î¬¾Î¥é¥¤¥¯¥ì¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÂç¶¶±é¤¸¤ë¶Í¥öÃ«¹ÄÂÀ¡¢FANTASTICSÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ê26¡Ë±é¤¸¤ëÍ·ÇÏ³ðæÆ¡¢M¡ªLK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ê23¡Ë±é¤¸¤ëÍèÀ´À²¡¢DXTEENÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡Ê21¡Ë±é¤¸¤ë¿ºÌ¾Í¥À¸¡¢MAZZEL¤ÎNAOYA¡Ê22¡Ë±é¤¸¤ëÀ®À¥°ìÀ¸¤Î5¿ÍÁÈ¡£¤¶¤ï¤Ä¤¯²ñ¾ì¤Ë¿¿¤ÃÇò¤Î°áÁõ»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡ÖYOU ARE SPECiAL¡×¤ò¥¥ì¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤·¡¢¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÁ°¿Ê¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
Âç¶¶¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤í¤Ã¤ÆÀ¸¤Ç¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»³Ãæ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÄê´üÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎµÒÀÊ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Ç¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¹ÄÂÀ¤ÈÈª²ê°é¤µ¤ó±é¤¸¤ë¤µ¤Û»Ò¤ÏÀ®½¢¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¹¥¤¹¥¤Æ±»Î¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó³§¤µ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÀâÌÀ¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê1¿Í1¿Í¤Î¥¥ã¥é¤¬½é¿´¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¥¥ã¥é¤À¤¬¡¢ÃÉ¾å¤Ç¤Ï¸µµ¤¤Ë¥È¡¼¥¯¤·¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë½Ð¤ë¤È¼«Ê¬¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
Âç¶¶¤ÏµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥Õ¡¼¡ª¡¡¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Â¿¿ô¤ÎÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ÇµÒÀÊ¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£