¡Ú¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É¡ÛÌîÀÇúÃÆ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª »ÍÂÊâ¹Ô¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎºÇ¿··ÁÂÖ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬£±£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£á£ë£õ£ô£å£î¡¡£Ç£é£ò£ì£ó£Á£÷£á£ò£ä¡¡£²£°£²£µ¡¡£Á£Õ£Ô£Õ£Í£Î¡¿£×£É£Î£Ô£Å£Ò¡×¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Å£Í£Ï£Ä£Á¡×¤Î£±£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¥®¥ã¥ë¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
à¤æ¤¦¤Á¤ã¤ßá¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤é¤¬¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¡¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´¿È¥¿¥¤¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÎÀèÆ¬¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎºÇ¿··ÁÂÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¢¤ë¼ï¡¢¤½¤é¥¸¥í¡¼¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ï¡ÖÊ¡»³¤Î¸å¡¢²¶¤Ã¤Æ²¿¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤È¡¢Á°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤²¡¢¤Ê¤²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¨¤¨»Ò¤ä¡Ä¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£