¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¡ÛÃæ±û³Ø±¡Âç¤¬¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡¡Ë¡À¯¤Ï17ÉÃÆÏ¤«¤ºËÜÀïÏ¢Â³½Ð¾ì10¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍ½Áª²ñ¤¬¡¢10·î18Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¤«¤é¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤Þ¤Ç¤Î21.0975km¡Ê¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ë¤Î¥³ー¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³Æ¹»ºÇÂç12¿Í¤¬½ÐÁö¤·¡¢¾å°Ì10Ì¾¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£
À®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1°Ì¡¡Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø¡¡10»þ´Ö32Ê¬23ÉÃ¡¡3Ç¯Ï¢Â³25²óÌÜ
2°Ì¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¡¡¡10»þ´Ö32Ê¬35ÉÃ¡¡15Ç¯Ï¢Â³67²óÌÜ
3°Ì¡¡»³Íü³Ø±¡Âç³Ø¡¡10»þ´Ö32Ê¬44ÉÃ¡¡6Ç¯Ï¢Â³39²óÌÜ
4°Ì¡¡ÆüËÜÂç³Ø¡¡¡¡¡¡10»þ´Ö32Ê¬57ÉÃ¡¡3Ç¯Ï¢Â³9²óÌÜ
5°Ì¡¡Åì³¤Âç³Ø¡¡¡¡¡¡10»þ´Ö34Ê¬07ÉÃ¡¡2Ç¯¤Ö¤ê52²óÌÜ
6°Ì¡¡ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡¡10»þ´Ö34Ê¬59ÉÃ¡¡2Ç¯¤Ö¤ê71²óÌÜ
7°Ì¡¡¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡¡¡¡10»þ´Ö36Ê¬07ÉÃ¡¡3Ç¯Ï¢Â³56²óÌÜ
8°Ì¡¡ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¡10»þ´Ö36Ê¬12ÉÃ¡¡4Ç¯Ï¢Â³54²óÌÜ
9°Ì¡¡ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡¡10»þ´Ö36Ê¬14ÉÃ¡¡78Ç¯Ï¢Â³78²óÌÜ
10°Ì Î©¶µÂç³Ø¡¡¡¡¡¡10»þ´Ö36Ê¬56ÉÃ¡¡4Ç¯Ï¢Â³31²óÌÜ
---°Ê¾å10¹»¤¬È¢º¬ËÜÀï½Ð¾ì---
11°Ì Ë¡À¯Âç³Ø¡¡¡¡¡¡10»þ´Ö37Ê¬13ÉÃ¡¡11Ç¯¤Ö¤ê
12°Ì ÌÀ¼£Âç³Ø¡¡¡¡¡¡10»þ´Ö38Ê¬54ÉÃ¡¡2Ç¯Ï¢Â³
13°Ì Àì½¤Âç³Ø¡¡¡¡¡¡10»þ´Ö39Ê¬06ÉÃ¡¡2Ç¯¤Ö¤ê
14°Ì ÆüËÜÌô²ÊÂç³Ø¡¡10»þ´Ö40Ê¬25ÉÃ¡¡½é½Ð¾ì¤Ê¤é¤º
15°Ì ½Ù²ÏÂæÂç³Ø¡¡¡¡10»þ´Ö40Ê¬42ÉÃ¡¡2Ç¯Ï¢Â³
¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¥¨ー¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¶áÅÄÍÛÏ©¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¡ÊÁ´ÂÎ7°Ì¡Ë¤Î²÷Áö¡£Á°²ó¤ÎµÈÅÄÎé»Ö¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³Ãæ±û³Ø±¡¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Á°²óÍ½Áª²ñ¤Ï11°Ì¤Ë1ÉÃº¹¤Î10°Ì¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢ËÜÀï¤Ç¤Ï¥·ー¥É·÷Æâ¤Þ¤Ç7ÉÃ¤Ëµã¤¤¤¿½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ï¡¢µÈ²¬ÂçæÆ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î26°Ì¡£1Ç¯À¸¤Î°æ¾åÊþºÈ¡ÊÍìÆî¡Ë¤Ï½é¥Ïー¥Õ¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à3°Ì¤Î1»þ´Ö02Ê¬50ÉÃ¡¢Á´ÂÎ¤Î1Ç¯À¸¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¾å°Ì10¿Í¤¬63Ê¬Âæ¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÁí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
3°Ì¤Î»³Íü³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥Ô¥¨¥´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î1»þ´Ö00Ê¬16ÉÃ¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¤ÇÂç¤¤¯¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤òÆÀ¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°¤Éô¹ÉÌé¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÆüËÜ¿Í3°Ì¡ÊÁ´ÂÎ10°Ì¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
4°Ì¡¦ÆüËÜÂç³Ø¤Ï¥·¥ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤¤¬¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¡¢Á´ÂÎ2°Ì¤Î1»þ´Ö00Ê¬31ÉÃ¡£3Ç¯Ï¢Â³¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
5°Ì¤Ë¤ÏÅì³¤Âç³Ø¤¬Æþ¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¢º¬Ï©¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥¨ー¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î²Ö²¬¼÷ºÈ¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢±ÊËÜæû¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢Ê¼Æ£¥¸¥å¥À¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬62Ê¬Âæ¤ÇÁö¤ë¤È¡¢Á°²ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÄ¾Á°¤Ç´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Û¥Þ¥ó¡¦¥·¥å¥â¥ó¡Ê4Ç¯¡Ë¤â¥Áー¥à6°Ì¤ÇÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
6°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¢º¬Ï©¤ËÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡£Á°²ó¤Ï¥¨ー¥¹¡¦Á°ÅÄÏÂËà¡Ê¸½3Ç¯¡Ë¤ò·ç¤¤¤Æ1ÉÃº¹¤ËÎÞ¤ò°û¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î1»þ´Ö02Ê¬12ÉÃ¡£¸Î¾ãÌÀ¤±¤ÇÎý½¬¤¬ÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
7°Ì¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡£¥¨ー¥¹¤ÎµÜËÜÍÛ³ð¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î1»þ´Ö02Ê¬50ÉÃ¤ÇÁö¤ê¤¤Ã¤¿¡£¥ìー¥¹Ãæ¡¢2¿Í¤ÎÅ¾ÅÝ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·ø¼Â¤ÊÁö¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
8°Ì¤ÏÎ±³ØÀ¸¤òÅÐÏ¿¤»¤º¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤À¤±¤ÇÀï¤Ã¤¿ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡£Æþ茺µ±Âç¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢Ãæß·¿¿Âç¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢ÅïÊý°ì³Ú¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¤¬¾å°Ì¤ÇÁö¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢1Ç¯À¸3¿Í¤¬¥Áー¥à6ÈÖ¡¢7ÈÖ¡¢8ÈÖ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¿¿Ì¾»Ò·½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
9°Ì¤Ë¤ÏÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡£5kmÄÌ²á¡¢10kmÄÌ²á¤¬19°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢15km¤Ç¤Ï15°Ì¡¢17.4km¤Ç¤Ï12°Ì¤È½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢9°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£4Ç¯À¸¤Î¡È3ËÜÃì¡É¡ÊÊ¿ÅçÎ¶ÅÍ¡¢ÅÄÅç½Ù²ð¡¢»³ºê¾ç¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊ¿Åç¤ÏÆüËÜ¿Í2°Ì¤ËÆþ¤ë³èÌö¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î78²óÏ¢Â³78²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
10°Ì¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿Î©¶µÂç³Ø¡£¥¨ー¥¹¤ÎÇÏ¾ì¸¿Í¡Ê4Ç¯¡Ë¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤éÁí¹çÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢10°ÌÎ©¶µ¤Þ¤Ç17ÉÃº¹¤ÇÎÞ¤ò°û¤ó¤À¤Î¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ½Áª²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¡À¯Âç³Ø¡£17.4km¤Ç¤Ï9°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼¡´ü¥¨ー¥¹¡¦ÌîÅÄ¾½ÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼¡¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤Î¡Ö10»þ´Ö37Ê¬13ÉÃ¡×¤Ï¼þ²ó¥³ー¥¹¤À¤Ã¤¿95²óÂç²ñ¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢ÍîÁª¥Áー¥àºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
12°Ì¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨Âç»ÖÅÄ½¨¼¡´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÀ¼£Âç³Ø¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÀïÉüµ¢¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
13°Ì¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÍ½Áª²ñ2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿Àì½¤Âç³Ø¡£ÃæÈ×¤Ë½¸ÃÄÁö¤¬Êø¤ì¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥É¥ìー¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
14°Ì¤Ë¤ÏÁ°²ó21°Ì¤«¤éÂçÌö¿Ê¤ÎÆüËÜÌô²ÊÂç³Ø¡£Î±³ØÀ¸¤ò´Þ¤á2Ì¾¤¬62Ê¬Âæ¡¢4Ì¾¤¬63Ê¬Âæ¤È¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
15°Ì¤Ë¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿½Ù²ÏÂæÂç³Ø¡£¸åÆ£Àë¹´ÆÆÄ¡¢ÅÄº¿·ÄÂÀ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥ÁÂÎÀ©¤ÇÄ©¤ó¤À½é¤á¤Æ¤ÎÍ½Áª²ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÀï¤Ø¤ÎÀÚÉä¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯1·î2Æü¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤¿10¹»¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·ー¥É¹»10¹»¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢¶ðß·Âç¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¢Áá°ðÅÄÂç¡¢Ãæ±ûÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÄëµþÂç¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÍ½Áª²ñÇÔÂà¹»¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Áー¥à¤ò²Ã¤¨¤¿21¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£