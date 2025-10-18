¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤¬»ø¶¯²½»î¹ç¤Ø»ÏÆ°¡ÖÃÑ¤¸¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¤¬£±£¸Æü¡¢£±£±·î£±£µ¡¢£±£¶Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤«¤é£¸²ó¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤ÆºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤¦¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬£±ÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ø¹Ô¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü¤Î´Ý¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤£¶£²ÅÐÈÄ¡£¡ÖÄ´À°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤±¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Á¡¼¥à¡Êµð¿Í¡Ë¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¤¸¤¯ÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿´ßÅÄ¤é¤ÈÎý½¬¤·¡ÖÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡£¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÅÐÈÄ¿ô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¼é¤ê¤ËÆþ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆµÙ¤à»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÑ¶ËÅª¤ËµÙ¤ó¤Ç¡¢¡Ê½Õµ¨¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£µÙ¤à»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£