¡Ú¿©¤Ù¤¹¤®Ãí°Õ¡Û°Õ³°¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª¡Ö¤´¤Ü¤¦¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡×
¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿¤´¤Ü¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤´¤Ü¤¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¤ä¼ÑÊª¤Ê¤ÉÏÂ¿©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿©ºà¡£¤«¤¿¤¤¡¢¾¯¤·ÅÚ¤Ã¤Ý¤¤!?¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¶ì¼ê¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´¤Ü¤¦¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Û¤É¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤À¤±¤ì¤ÉÀäÉÊ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ï¡©
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´¤Ü¤¦¤Ë¥Á¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÉûºÚ¤Ç¤¹¡£¤´¤Ü¤¦¤È¥Á¡¼¥º¤Ã¤Æ¹ç¤¦¤Î¡©¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Âç¾æÉ×¡ª°Õ³°¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÀäÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥í¡Á¥ê¤È¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤¬¤´¤Ü¤¦¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì£Á¹¤ò²Ã¤¨¤ÆÉ÷Ì£¥¢¥Ã¥×¡ª
¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬¿©Íß¤ò¥½¥½¤ë
¾¯ÎÌ¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¥Á¡¼¥º¤È¤´¤Ü¤¦¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤Ï¡¢°Õ³°¤À¤±¤ì¤ÉÀäÌ¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤´¤Ü¤¦¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡Á¡£¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¿©¤Ù½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£