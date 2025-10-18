¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÇÌ¥Î»¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥éÁ´³«¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¡ªÀäÂÐÎÎ°è¥Á¥é¥ê¤ÊËÜÅÄ¼ÓÍè
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü2²óÌÜ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥ì¡¼¥¹ÃÏ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ð¥Ö¡¼¥·¥å¥«¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò±é½Ð¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
