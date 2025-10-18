¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û¿ùÃ«·ý»Î»á¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡Ö¿ÈÂÎ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥¯¥é¥¹¡×¡È¥¹¥¤¥Ã¥Á¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÉÀçÂæÂç¡¦Ê¿ÀîÏ¡
¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃºÇÃæ¡£º£Ç¯¤â¤½¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¡¢Ä©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ËÎ×¤à¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÁª¤Ö¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·Áª¼ê¡×5¿Í¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£(Âè1²ó¡¿5²ó)
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛJAPAN¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿Ê¿ÀîÁª¼ê
¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¦¿ùÃ«»á¡£¡Ö¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¡¦ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤È¡¢Ìîµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¿ùÃ«»á¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤éº£²ó¤Î´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÆÃ¤Ë¹â¹»À¸¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼èºà¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢2°Ì¤ÎÁª¼ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àº£Ç¯¤Î¥É¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï±£¤ì¤¿°ïºà¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÁáÂ®1¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¥¤¥Á²¡¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡ÖËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¿ùÃ«»á¤¬14Ç¯´Ö¡¢¥×¥íÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÀçÂæÂç¡¦Ê¿ÀîÏ¡¡Ê21¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
Ê¿Àî¤Ï¿ÈÄ¹187cm¡¢ÂÎ½Å91kg¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤ÄÁö¹¶¼éÂ·¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¡£¿ùÃ«»á¤¬¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿ÂÎ³Ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¿ùÃ«·ý»Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¼«¿È¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¿ùÃ«»á¤Ï¡¢Ê¿Àî¤ò¡ÖËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡Ê»¥ËÚ¹ñºÝ¾ðÊó¹â¤«¤éÀçÂæÂç¡Ë¤ÎÁª¼ê¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÆÃÄ§¤Ï¡Ö±¦ÂÇÀÊ¤Ç¤âº¸ÂÇÀÊ¤Ç¤âÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¡×¤³¤È¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦°éÀ®¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Î¾ÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ëÄ¹µ÷Î¥¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¥¢¡¼¡Ê³°Ìî¼ê¡Ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¡¼¡¢¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥¯¥é¥¹¤è¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿ùÃ«»á¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆºòÇ¯¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼¡¤°MLBÁ´ÂÎ3°Ì¤Î44ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¥¢¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¾ÍèÅª¤Ë¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ï±¦¤Ç¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡¦µð¿Í¡Ë¡¢º¸¤Ï»å°æ²ÅÃË¤µ¤ó¡Ê¸µºå¿À¤Û¤«¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµ©Âå¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢Áö¹¶¼éÂ·¤¦Ê¿Àî¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¤Ç¤âÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¿ùÃ«»á¤ÏÊ¿Àî¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÂè45²óÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò´ÑÀï¡£Ê¿Àî¤Ï·×5»î¹ç¤Ç16ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤Ç¡¢Î¾ÂÇÀÊ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¿ùÃ«»á¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ê¼éÈ÷¤ÎºÝ¤Ë¡Ë²Ì´º¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£Â¸ºß¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤¹¤ëÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂçÂ´¤Ê¤Î¤Ç1Ç¯ÌÜ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê³èÌö¤òµá¤á¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¿ùÃ«»á¤ËÊ¿Àî¤Î¸ª½ñ¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¥ª¥ì·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¸å¡¢½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡£¡È¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡É¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤½¤¦¤À¡£
ËÌ³¤Æ»¤¬À¸¤ó¤À¡È¥¹¥¤¥Ã¥Á¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÉÀçÂæÂç¡¦Ê¿ÀîÏ¡¡£¥×¥í¤ÎÈâ¤Ï³«¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£Ê¿ÀîÏ¡¡Ê¤Ò¤é¤«¤ï ¤ì¤ó¡Ë
2004Ç¯3·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢21ºÐ¡£187cm¡¦91kg¡¡±¦ÅêÎ¾ÂÇ¡¢³°Ìî¼ê¡£ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¹ñºÝ¾ðÊó¹â»þÂå¤Ï3Ç¯²Æ¡¢ÆîËÌ³¤Æ»Âç²ñ4¶¯¡£ÀçÂæÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÀçÂæÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢24Ç¯½Õ¡¢25Ç¯½Õ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£25Ç¯ÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë¤ÆÆüËÜÂåÉ½½éÁª½Ð¡£Éã¡¦ÆØ¤µ¤ó¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤¹â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½Õ²Æ12ÅÙ½Ð¾ì¡£