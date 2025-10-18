¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Î¹äÏÓ¡¦ËÙ±Û·¼ÂÀ¤¬ºÆ¤ÓÄ©¤à±¿Ì¿¤Î°ìÆü¡ÖÂç³Ø¤«¤é1°Ì¤ÇÍè¤¤¡×»ØÌ¾Ï³¤ì·Ð¸³¤â¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿Ãç´Ö¤Î°ì¸À¤ÇÊ³µ¯
Á´¹ñ¤Î°ïºà¤¬µÈÊó¤òÂÔ¤Ä¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£±¿Ì¿¤Î°ìÆü¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÏÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎËÙ±Û·¼ÂÀ¡Ê22¡Ë¤À¡£Âç³Ø2Ç¯¤ÎÅß¤Ë¤ÏÈó¸ø¼°¤Ê¤¬¤é¤âºÇÂ®164Ò¤ò·×Â¬¤·¤¿¹äÏÓ¡£¹â¹»»þÂå¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿»ØÌ¾Ï³¤ì¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÏÓ¤òËá¤¡¢ºÆ¤ÓÌ´ÉñÂæ¤ØÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Î¹äÏÓ¡¦ËÙ±Û·¼ÂÀ¤¬ºÆ¤ÓÄ©¤à¤ÓÄ©¤à±¿Ì¿¤Î°ìÆü¡ÖÂç³Ø¤«¤é1°Ì¤ÇÍè¤¤¡×
»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤ËÄÏ¤ó¤À¼ê±þ¤¨
Éã¤äÁÄÉã¤¬Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿È¶á¤ËÌîµå¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÙ±Û¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¡Ê¸½¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢À¾Éð¤Î½½µµ·õÅê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¡Ö¼«Ê¬¤â»Ò¶¡¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òÊú¤¤¤¿¡£
ÃÏ¸µºë¶Ì¤Î¶¯¹ë¡¦²ÖºéÆÁ±É¹â¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤Ë¤³¤½Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2Ç¯½©¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢3Ç¯»þ¤â¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿ËÙ±Û¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ò°úÂà¤·¤¿3Ç¯À¸¤Î8·î¤«¤é»Ï¤á¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢Åß¤Ë¤Ï150Ò¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡ÖÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆµåÂ®¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÁ´¤Æ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÅìËÌÊ¡»ãÂç¿Ê³Ø¸å¤ÏÀçÂæÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë1Ç¯½Õ¤«¤é½Ð¾ì¡£Âç³Ø2Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ÇÈó¸ø¼°¤Ê¤¬¤é164Ò¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹Åª¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÂç³Ø¤«¤é1°Ì¤ÇÍè¤¤¡×Ãç´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ³¤¤¤¿ºÆÄ©Àï
¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¹â¹»3Ç¯¤Î²Æ¡¢ËÙ±Û¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ëºë¶ÌÂç²ñ5²óÀï¤Î»³Â¼³Ø±àÀï¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ËÙ±Û¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç7²ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·Ë½Åê¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤º3¼ºÅÀ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï9²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤âÌµÇ°¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÇÂç²ñ6Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤¤½Ö´Ö¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤³¤½¤¬ËÙ±Û¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ëÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¹â¹»3Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤ò·Ð¸³¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢Æ±¤¸²ÖºéÆÁ±É¤«¤é¤ÏÌ£Ã«ÂçÀ¿¡Ê22¡Ë¤¬ÃæÆü¤Ë4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ËÙ±Û¤ÏÃç´Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤¬¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¡×¡£
»ØÌ¾Ï³¤ìÄ¾¸å¡¢Ì£Ã«¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È·ÈÂÓ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡ÖÂç³Ø¤«¤é1°Ì¤ÇÍè¤¤¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ËÙ±Û¡£º£¤Ç¤â¿É¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ÈÃç´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢º£½©¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¼«Ê¬¤ÎÇä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç°µÅÝ¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¤ÎÇä¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈËÙ±Û¡£ÌÜÉ¸¤ÏÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÂçËâ¿À¡Éº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤äºØÆ£Î´»á¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿Åê¼ê¤¿¤Á¤À¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÂ©¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ì´ÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ËÙ±Û·¼ÂÀ¡Ê¤Û¤ê¤³¤· ¤±¤¤¤¿¡Ë
2003Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¡¦ÈÓÇ½»Ô½Ð¿È¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£¿ÈÄ¹184cm¡¢ÂÎ½Å96Ô¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÇÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¡£²ÖºéÆÁ±É¹â¹»¤Ç¤Ï1Ç¯¤Î5·î¤Ç138Ò¤ò·×Â¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËºÇÂ®147ÒÀ®Ä¹¡£2Ç¯½©¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ1¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯¤Ï¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç³èÌö¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë¿Ê³Ø¸å¤Ï1Ç¯¤Î½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤«¤é½Ð¾ì¡£Âç³Ø2Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ÇÈó¸ø¼°¤Ê¤¬¤é164Ò¤ò·×Â¬¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎºÇÂ®¤Ï157Ò¡£º£Ç¯6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£º£½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÌ¤ÅÐÈÄ¤â¥Á¡¼¥à¤Ï½Õ¤ËÂ³¤¯2µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£