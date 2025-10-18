ÃæÀî°ÂÆà¡¡»õÎó¶ºÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿14Ç¯Á°¤Î¹â¹»¤ÎÂ´¥¢¥ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡Ö·îÆü¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥ï¥¤¥ä¡¼¶ºÀµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö14Ç¯Á°¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹â¹»»þÂå¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¶ºÀµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÂ´¥¢¥ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î³ØÀ¸Éþ¤òÃå¤¿¹â¹»»þÂå¤È¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö·îÆü¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤â¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»õ¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÃæ³Ø¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ3²óÌÜ¤Î»õÎó¶ºÀµ¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤ÏÉã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¾®³Ø¹»¤Î¹â³ØÇ¯¤«¤éÃæ³Ø¹»»þÂå¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£¹â¹»¤ÏÆüËÜ¤Ç¡¢·ÄÂçÂ´¶È¸å16Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£º£Ç¯¤Î3·îËö¤ËÂà¶É¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£