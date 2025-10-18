ÍÌÀ³¤¤ÎÀÖÄ¬¡Ö´³Âó¤¬±Æ¶Á¡×¡¡·§ËÜ¸©Î©Âç³ØÄ¹¤éÄ´ºº
¡¡·§ËÜ¸©Î©Âç¤ÎÄéÍµ¾¼³ØÄ¹¡Ê³¤ÍÎÀ¸ÂÖ³Ø¡Ë¤é¤Ï18Æü¡¢¹ñ±ÄëÝÁáÏÑ´³Âó»ö¶È¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÌÀ³¤¤ÎÄ¬Î®¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÀÖÄ¬ÉÑÈ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤Ç¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Äé»á¤Ï¡¢Ä¬Î®¤Î²óÉü¤Ë¤Ï´³Âó»ö¶È¤ÎÇÓ¿åÌç¤ò³«¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£»ö¶È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ë¡ÄîÆ®Áè¤ÎËö¡¢ÇÓ¿åÌç¤ò³«Ìç¤·¤Ê¤¤¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï8·î¡¢Äé»á¤ÈÃÏ¸µµù¶È¼Ô¤é¤¬¼Â»Ü¤·¡¢ÍÌÀ³¤¤Î17ÃÏÅÀ¤ÇÄ¬Î®¤ÎÂ®¤µ¤äÊý¸þ¤òÂ¬¤Ã¤¿¡£´³Âó»ö¶ÈÁ°¤Î1977Ç¯¤ËÊÌ¤Î³Ø¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÍÌÀ³¤Æâ¤ÎÈ¿»þ·×²ó¤ê¤ÎÄ¬Î®¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£