¶¿¤Ò¤í¤ß¡¡¸Å´õ¥é¥¤¥Ö¤ÇËü´¶¾§¡¡¥Õ¥¡¥ó£±Ëü¿Í¤Î¤Ò¤í¤ß¥³¡¼¥ë¤ËÂç¹æµã
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê£·£°¡Ë¤¬¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢£±£¹Æü¤È£²Æü´Ö¤Ç£·£°¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ç£Ò£Å£Á£Ô£Å£Ó£Ô¡¡£·£°¡¡£Ó£Ï£Î£Ç£Ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¸Å´õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë»ç¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢£·£°ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¡È£Ç£Ï²÷¡É¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó£±Ëü¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¶¿¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ÍÀ¸¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤À¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤³¤ß¾å¤²¤ë»×¤¤¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤ËÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤¿¡£²ñ¾ì¤«¤é¡È¤Ò¤í¤ß¥³¡¼¥ë¡É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤Þ¤¿¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¶¿¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ëü´¶¤Î»×¤¤¤¬½ä¤ëÃæ¡¢¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Í£Ù¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£µ£³Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢²Î»ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë°ì²»°ì²»¤òÃúÇ«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£Å·°æ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¤è¤¦¤ÊËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¡¢¶¿¤Ï¤Þ¤¿¤âÂç¹æµã¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ÖÆ»¤òÊâ¤ß¡¢¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£