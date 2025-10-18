¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¡¢Êì¿Æ¤È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¹ðÇò ¼ÖÆâ¤ÇÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤¬¡È´±Ç½Åª¤Ê²Î»ì¡É¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÀÖÌÌ¡ª¡©
¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¡¦¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤¬10·î15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¶ì¤¤ÀÂÎ¸³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Êー¤ÎÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¡£
¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¡¦¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡Ö¼õ¸³¤Î¤È¤¤Ë»ä¡¢B¡Çz¤¹¤´¤¤Ä°¤¤¤Æ¤Æ¡£¡Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡ËB¡Çz¤Î²Î¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¹ç³ÊÈ¯É½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡ØSPLASH!¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¡Ö»ä¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤µ¡£¤½¤ì¤âÂç²»ÎÌ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖSPLASH!¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤ï¤ê¤¢¤¦À¤ÈÀ¸¡×¡Ö°¦¤Î¥¿¥Í¤ÇÀ¸Ì¿¤Î²Öºé¤«¤»¤Æ¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥ó¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤ã¤ó¤¸¤ã¤óÈô¤Ó»¶¤ë¡×¤Ê¤ÉÀÅª¤ÊÉ½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿°ðÍÕ¹À»Ö»á¤ÏÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖSPLASH!¡×¼«ÂÎ¤¬À¹Ô°Ù¤ÎÈæÓÈ¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ìë·î¤Î¸«¤¨¤ëµÖ¤Ë¡×¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎB¡Çz¤Î¶Ê¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖSPLASH!¡×¤Î¤È¤¤À¤±¤Ï±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÁêÊý¤ÎÊ÷¥·¥ó¥¸¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¤Ê～¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌîÀµÀ®¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢Êì¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÏ«¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡ÈÅÅÆ°¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÈÆ±Åù¤À¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¹»»þÂå¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä±é·à³¦¤ÎÀ»ö¾ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¼¡²óÇÛ¿®¤Ï¡¢10·î22Æü19»þº¢¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×
¢£ÇÛ¿®»þ´Ö¡§Ëè½µ¿åÍËÆü19»þº¢
¢£ÇÛ¿®¾ì½ê¡§³Æ¼ïPodcast¤ÇÇÛ¿®
¢£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¡Ê¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¡¦Ê÷¥·¥ó¥¸¡Ë
¢£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§297@abc1008.com
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@297_abc1008
¢£ÇÛ¿®Àè¤Ï¤³¤Á¤é