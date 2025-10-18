Í§¿Í¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿Ìµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Ê¤¼»ä¤ÏÉ½¾ð¤¬Ë³¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¿Îµ¿Í¤ÎÎÙ¿Í1¡Ê£´¡Ë
³ØÀ¸ÎÀ¤Ë½»¤à½÷»ÒÂçÀ¸¡£¡Ö¤ªÎÙ¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È°§»¢¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡¿Îµ¿Í¤ÎÎÙ¿Í1¡Ê1¡Ë
³ØÀ¸ÎÀ¤Ë½»¤à½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÎÙ¤Ë¡¢Îµ¿Í¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¦¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¿À¡¹¤·¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê¥Û¥ó¤µ¤ó¤ò¡¢Åã»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤º¡Ä¡£
¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢°ì½ï¤ËÄÌ³Ø¤·¤¿¤ê¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£Ê¸²½¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤ÆÎÞ¤â¤í¤¤Îµ¿Í¤È¡¢É½¾ðË³¤·¤á¤À¤±¤ÉÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤ÊÅã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÇÆø¤ä¤«¤Ê°ÛÊ¸²½¸òÎ®¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï°²Ìî¤Ò¤«¤¬¤ßÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÎµ¿Í¤ÎÎÙ¿Í1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
