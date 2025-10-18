¥¢¥ë¥ÓJ1»ÄÎ±¤Ø³³¤Ã¤×¤Á¡¡¥¢¥¦¥§ー¤ÇÅìµþV¤ËÇÔÀï¢ã¿·³ã¢ä
J1»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¸å¤¬¤Ê¤¤¿·³ã¡£
Á°È¾27Ê¬¡£Çò°æ¤Î¥·¥åー¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤ò³°¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ36Ê¬¡£¥´ー¥ëÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤È¤·¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¿·³ã¤Ï¸åÈ¾¤«¤éÁª¼ê¤ò2¿Í¸òÂå¡£
¤¹¤ë¤È¸åÈ¾8Ê¬¡¢¶¶ËÜ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Öー¥À¤¬¥·¥åー¥È¤â¥Üー¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Î³°¤Ë¡¦¡¦¡£
43Ê¬¤Ë¤ÏÄ¹Ã«Àî¤¬¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ä¤â¤ï¤º¤«¤Ë¥´ー¥ë¥Ý¥¹¥È¤Î²£¤Ë¡¦¡¦¡£
»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¿·³ã¤Ï0ÂÐ1¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£J1»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ä¤ê4»î¹ç¡¢Á´¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ºÇÄã¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£