¡¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡£2016Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂè1´ü¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤À¤Ã¤¿¡ÖTHE DAY¡×¤ËÂ³¤¡¢º£ºî¤ÎMV¤â¹ÓÁ¥ÂÙ×¢¤¬´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¶ìÇº¤ä³ëÆ£¡¢Ã¯¤·¤â¤¬Êú¤¨¤ë¿´¤Î°Ç¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶¯¤µ¤ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¡£¤¿¤Ã¤¿1¿Í¼«¿È¤Î³Ì¤ËäÆ¤ê³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òµñ¤à¾¯½÷¤Ï¡¢ºÉ¤®¹þ¤à¤³¤È¤·¤«¼«¿È¤ò¼é¤ë½Ñ¤òÃÎ¤é¤º¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÅ´ÊÉ¤È²½¤·¤¿µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤ëÁ°¿¨¤ì¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬»ÙÇÛ¤·¤¿³¹¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬Áß¤ÌÄ¤é¤¹¡ÖTHE REVO¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯½÷¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÀ¼¤«¤½¤ì¤È¤â¼«Ê¬¼«¿È¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¶ìÇº¤â»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¸Ê¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¯½÷¤Î¿´¤ËÉ÷¤òµ¯¤³¤·¡¢³Ì¤òÇË¤ê¿´¤ò²ò¤Êü¤Ä¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¥Õ¥ëCG±ÇÁü¤È¶¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ºî¡ØTHE DAY¡Ù¤«¤é9Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¡ØTHE REVO¡Ù¤òºÆ¤Ó´ÆÆÄ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËÁ°²ó¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ë¤Þ¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤MV¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«ºÆ¤Ó¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Îµ¡²ñ¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î²Î¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ÷¤Ï¤Þ¤¿¡¢Á°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯--¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤Î´ë²è¤òÎý¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MV¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØTHE DAY¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥Æー¥Þ¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ·Á¤·³ÈÄ¥¤òÂ³¤±¤ë¥á¥«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Êº²¤¬À¤³¦¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡È»Ï¤Þ¤ê¤Î½Ö´Ö - THE DAY¡É¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØTHE REVO¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îº²¤¬À¤³¦¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¶²¤ì¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ÈÆâ¤Ê¤ë³×Ì¿ - THE REVO¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¤é¤ò¼é¤ë³Ì¤òÇË¤ê¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¦µ¤--¤½¤ì¤³¤½¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢MV¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤¬»ý¤Ä¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤òÉÁ¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
